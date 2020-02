De Livia Lixandru,

După ce au trecut prin mai multe probe pentru a se salva, cele două au ajuns ultimele la Gina Pistol, iar ancora s-a dovedit a fi roșie, ceea ce înseamnă eliminare, potrivit Unica.ro.

„Sinceră să fiu, nu aveam speranță că vom trece mai departe”, a spus Andra când a aflat că au ajuns ultimele.

„Îți dai seama că ești ofticat atunci când știi că poți mai mult”, a completat ea. „Ziua asta a fost cea mai frumoasă pentru noi”, a spus Nico înainte de a afla care este culoarea ancore

După ce Gina a deschis cufărul, s-a descoperit că ancora era roșie. „Era de așteptat”, a spus Andra.

„Îmi pare rău pentru ea”, a precizat Nico. „Sunt foarte fericită că am cunoscut oameni minunați. A fost o experiență foarte tare, va fi o amintire foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu voi mai fi cu voi. Show must go on”, le-a spus Andra colegilor ei de la Asia Express, în cadrul emisiunii.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății: „Au fost recoltate 32 de probe până acum, dintre acesta 11 au fost negative. Oficial, până acum, nu avem un cazuri de coronavirus”

LIVE UPDATE | Coronavirus în Europa | Noul virus se extinde în mai multe țări. Un francez a murit

Scenă incredibilă descrisă de medicul ATI care apare în filmul Colectiv: „Asistenta murea când asistentele îi cântau șefului de secție «La Mulți Ani»!”

GSP.RO Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile: "E posibil să fi scăpat copilul". Cand a cerut înregistrările de pe camere a primit un raspuns incredibil

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2020. Leii au motive să fie nemulțumiți azi