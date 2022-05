Nuntă de lux pentru fata lui Anghel Iordănescu. Maria s-a căsătorit religios cu Teodor Măgureanu, iar Gigi Becali nu a lipsit de la eveniment

După ce în toamna anului trecut au făcut cununia civilă, Maria și Teodor și-au invitat familia, prietenii și apropiații la cununia religioasă care a avut loc la o biserică din București. Mireasa a coborât dintr-o limuzină albă la brațul tatălui ei. Anghel Iordănescu a fost tot un zâmbet, mândru că fata lui se căsătorește.

Prezentatoarea de la Prima TV a fost cea care a atras toate privirile. Rochia de mireasă a fost una spectaculoasă, cu o trenă lungă de șapte metri. Și buchetul de mireasă a fost unul special, din trandafiri albaștri, asortat cu rochiile domnișoarelor de onoare.

De la cununia religioasă nu a lipsit Gigi Becali. Îmbrăcat într-un sacou elegant, el a făcut declarații pentru Antena Sport. El nu a participat însă și la petrecerea grandioasă care a avut loc după. „Muzică, dans, la mine nu mai există. Am venit ca un părinte spiritual. Ei şi-au pus naşi tineri, care merg la nuntă, stau noaptea… la distracţie. La mine gata. Dup-aia, vreţi să se spună: «Uite, domle, are blat pe la echipa naţională, cine ştie, vreun dosar penal»”, a declarat Gigi Becali.

De la biserică, mirele și mireasa, alături de familie și de invitați, s-au îndreptat spre restaurantul unde a avut loc petrecerea. Locația a fost decorată cu multe flori, cu ghirlande. Atmosfera de la petrecere a fost întreținută în prima parte de Wilmark, iar mai apoi de trupa Gipsy Casual. Mireasa a dansat toată noaptea alături de invitați și s-a simțit în largul ei în a doua rochie, una cu crăpătură adâncă pe picior.

Momentul emoționant al serii a fost tortul, unul pe multe etaje, din care toți invitații au servit, după ce s-au bucurat de preparatele speciale alese de miri pentru nunta lor.

De la petrecere nu au lipsit frații Mariei Iordănescu, ei s-au pozat împreună, ca o familie. Cea care a prins buchetul miresei, conform tradiției, a fost Antonia Ștefănescu, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu.

În vara lui 2021, Maria a intrat în echipa de la Prima TV

După o perioadă în care a prezentat știrile la Look Sport Plus, Maria Iordănescu s-a alăturat echipei Focus la Prima Oră. Ea prezintă știrile sportive și le aduce telespectatorilor primele informații din sport, la început de zi. Microbul sportului vine din familie, iar Maria a preluat pasiunea atât de la tatăl ei, celebrul Anghel Iordănescu, cât și de la fratele ei, Edi Iordănescu.

„Emoțiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeași emoție, adevărat nu cu aceeași intensitate pe care o simțea tata, am trăit-o și eu. Am simțit bucurie că mi s-a oferit această șansă, dar și o emoție puternică pentru ce va urma.

Pentru că știrile trebuie să câștige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranță, mă va ajuta să ajung mai aproape de public și să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut. Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut șansa să am un debut la pupitrul știrilor Look Sport Plus și să învăț de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preț de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la București, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalți să se poată baza”, spunea Maria Iordănescu, prezentator al știrilor sportive din matinalul Prima TV.

