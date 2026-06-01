În cadrul documentarului apar declarații făcute de lideri ai lumii interlope, dar și de jurnaliști de investigație, care conturează o imagine neașteptată a artistului.

Mărturiile sunt directe, dure și fără filtre, exact în stilul care a făcut ca seria „Cămătarii” să provoace deja numeroase reacții încă de la lansare.

„Acolo m-am întâlnit cu Vali Vijelie, fratele meu…”, spune Mitică Machedonu, lider de grupare interlopă, într-unul dintre fragmentele prezentate în episod.

La rândul său, Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care Vali Vijelie ar fi fost plecat în Franța și despre modul în care s-ar fi descurcat acolo.

„Făcuse un accident. Vijelie. Mi se pare cu moartea victimei. Și a fugit. Avea câțiva ani prin Franța, pe acolo, când am ajuns eu. Cânta pe la români, pe acolo, dar cânta… ce, putea să facă avere? Era de întreținere, a trebuit să meargă la foaie verde, să învețe. La spart de case, la făcut corecție prin magazine…”, spune Nuțu Cămătaru în cadrul documentarului.

Un alt moment care atrage atenția este dialogul dintre realizatorii producției și jurnalistul de investigație Andrei Dumitrescu.

Întrebat direct: „Vali Vijelie a fost la furat de sticle?”, jurnalistul răspunde fără ezitare: „Da. Și cred că Vali Vijelie … el este cel mai bătăuș dintre lăutari”.

„Vali este unul care se adaptează ușor. Îl vezi tu cu fața aia de om serios, dar el se adaptează ușor”, afirmă Nuțu Cămătaru în cadrul documentarului.

