„La mulți ani tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă în burtică! Să ne bucurăm toți ca ei, cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Revel și: eeee băiețelllllll! La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!”, a fost mesajul transmis de Anisia Gafton.

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, s-au cununat civil pe 5 mai 2026, în cadrul unei ceremonii restrânse. Actrița a făcut publice primele imagini de la eveniment și a transmis un mesaj cu umor pe rețelele de socializare.

Anisia Gafton și Florin Serghei sunt împreună din anul 2017. După aproape un deceniu de relație, cei doi se pregătesc și pentru un alt moment important din viața lor: venirea pe lume a primului copil.

Actrița a anunțat recent că este însărcinată și a vorbit deschis, în mediul online, despre această perioadă din viața ei. Vedeta le-a răspuns urmăritoarelor care au întrebat-o cum se simte și a povestit că vestea sarcinii i-a adus multă bucurie.

„Vă spun sincer… partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca Vodă prin lobodă), este că în fiecare dimineață, ceasul deșteptător este un pic de greață, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs, mai o instabilitate emoțională.

Ce să mai, devii Serghei care a băut multă bere. Radiez, cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că îți cresc sânii! Ai sâni de mamă. Ești trecută prin ploaie, prin vânt, cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Recunosc că mă bucur de asta”, a declarat Anisia Gafton, pe Facebook.

