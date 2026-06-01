Un bărbat din satul Humoreni, comuna suceveană Comănești, a învățat pe propria piele că glumele cu numărul de urgență 112 costă scump, potrivit Suceava News. Alerta nejustificată i-a adus acestuia o sancțiune de 2.000 de lei din partea polițiștilor.

Sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, acesta a sunat la poliție acuzându-și tatăl că „fură curent”. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit o realitate complet diferită. Reclamantul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, se luase la ceartă cu tatăl său. Fiul nu era racordat la rețeaua electrică și i-a cerut tatălui permisiunea de a-și încărca telefonul mobil. Refuzul tatălui l-a enervat atât de tare pe bărbat, încât acesta s-a gândit să se răzbune printr-un apel la 112.

Polițiștii au stabilit că nu s-a comis nicio infracțiune și au evaluat situația conform legii privind violența domestică, concluzionând că nu se impune un ordin de protecție. În schimb, apelul fals la 112 i-a adus fiului o amendă de 2.000 de lei pentru alertarea nejustificată a autorităților.

„Nu au fost constatate fapte de natură penală. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului în conformitate cu prevederile Legii 217/2003, privind victima violenței domestice, iar în urma răspunsurilor furnizate de victimă a rezultat faptul că nu există risc iminent în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Totodată, apelantul a fost sancționat cf. OUG 34/2008 cu amendă în valoare de 2.000 lei”, a transmis IPJ Suceava.

