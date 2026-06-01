UE vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 16 ani

Tot mai multe state încearcă să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale, iar Comisia Europeană pregătește acum o măsură similară la nivel european.

După ce Australia a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani în decembrie 2025, iar Franța a restricționat accesul minorilor sub 15 ani la platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram, Bruxellesul a prezentat în aprilie 2026 o propunere asemănătoare.

Cum ar urma să funcționeze sistemul

Potrivit planului propus de Comisia Europeană, utilizatorii ar trebui să își verifice vârsta printr-o aplicație specială, folosind cartea de identitate sau alte documente oficiale.

Scopul declarat este limitarea accesului copiilor la conținut considerat nepotrivit. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că platformele online „se pot baza fără probleme” pe noua aplicație de verificare a vârstei și a susținut că aceasta respectă standarde ridicate de protecție a datelor personale.

Specialiștii avertizează însă că sistemul ar putea fi ineficient. Ei susțin că minorii pot folosi telefoanele părinților sau conturile unor frați mai mari pentru a evita restricțiile.

În plus, experții atrag atenția că interdicția nu rezolvă problema principală: lipsa educației digitale și dificultatea tinerilor de a identifica manipulările și dezinformările din mediul online.

„Cea mai mare problemă este că statul încearcă să interzică, dar practic a renunțat la educație”, a declarat Ema Brunovská, cercetătoare în cadrul Rada mládeže Slovenska (Consiliul Tineretului din Slovacia – n.r.).

Tinerii nu sunt pregătiți să recunoască manipularea online

Un studiu realizat în 2025 de Consiliul Tineretului din Slovacia împreună cu agenția Focus, în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 30 de ani, arată că peste 75% dintre respondenți nu au discutat la școală despre modul în care rețelele sociale contribuie la radicalizarea societății.

Potrivit experților, sistemul educațional pune accent pe informații teoretice, dar ignoră pregătirea elevilor pentru mediul digital și pentru evaluarea critică a informațiilor online.

„Vor fi și mai vulnerabili după 16 ani”

Ema Brunovská avertizează că izolarea temporară a adolescenților de rețelele sociale ar putea avea efecte inverse. „Dacă îi izolăm pe tineri și apoi îi lăsăm nepregătiți în lumea online după 16 ani, nu vor avea competențele necesare pentru a verifica informațiile în profunzime”, a explicat ea.

Specialista consideră că soluția reală este dezvoltarea gândirii critice și educația privind recunoașterea teoriilor conspiraționiste și a extremismului politic. Experții avertizează și asupra altor efecte secundare. Potrivit acestora, mulți tineri percep interdicțiile drept forme de control și restrângere, ceea ce poate accentua neîncrederea în politicieni și instituții. În plus, criticii măsurii susțin că promovarea unor interdicții generale poate încuraja acceptarea unor intervenții autoritare și în alte domenii.

Exemplul Australiei

Primele semne ale problemelor invocate de experți ar fi deja vizibile în Australia, unde interdicția pentru minorii sub 16 ani este în vigoare din decembrie 2025.

Un sondaj realizat în rândul a peste 1.000 de tineri cu vârste între 10 și 17 ani a arătat că doar 26% au spus că accesul lor la rețelele sociale a fost afectat de noile reguli. Autorii studiului susțin însă că mulți adolescenți sunt acum mai puțin informați despre viața politică și socială, deoarece au redus utilizarea rețelelor sociale fără a se orienta către surse tradiționale de informare. Potrivit specialiștilor, fără reforme serioase în educația digitală, problema dezinformării și a radicalizării online riscă să se agraveze.

Peste 30% dintre români vor interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Din ce în ce mai mulți români susțin digitalizarea, însă cresc exponențial și îngrijorările acestora cu privire la incapacitatea statului român de a gestiona riscurile cu care tehnologia vine la pachet.

Copiii sunt, potrivit multora, cei mai expuși pericolelor online. Sunt concluziile unui studiu Atlas Intel, realizat la comanda Edge Institute care trag un nou semnal de alarmă: trebuie să ținem pasul cu noile tehnologii, însă avem nevoie, în același timp, și de o educație digitală solidă.

Ideea restricționării accesului copiilor la rețelele sociale generează opinii contradictorii. Cea mai populară opțiune (34,7%) se referă la permiterea accesului la versiuni adaptate pentru copii. Aproximativ o treime dintre respondenți susțin interzicerea accesului pentru minorii sub 16 ani, iar un sfert ar impune limita la 14 ani. În ceea ce privește efectele unei eventuale interdicții, și aici părerile sunt împărțite, mulți considerând că interzicerea accesului copiilor la social media i-ar împinge pe aceștia către platforme ascunse și mult mai periculoase. Sunt și voci însă care spun că această interdicție i-ar determina pe copii să petreacă mai mult timp cu familia, iar gradul de protecție al acestora ar fi mult mai ridicat.

