Oana Ioniță și fostul soț s-au împăcat. Cei doi au pus punct conflictului ce durează de ceva timp. „Discutăm mai mult”

După o lungă perioadă de tensiuni, Oana Ioniță a mărturisit că a început să comunice cu fostul soț, tatăl fiului ei, Maxim.

„Se pare că anul 2026 a venit cu noutăți din punctul acesta de vedere și am reușit să reparăm cumva ce era defect înainte în relația mea cu Maxim. Defect nu ar fi trebuit să fie, pentru că relația dintre mamă și copilul ei ar trebui să fie o relație normală.

Cumva am ajuns să repar această lipsă de timp pe care noi am avut-o, am reușit să avem un timp mai mare pe care instanța ni l-a oferit în urma unei ordonanțe președințiale, în care ni s-au mai acordat niște zile în săptămânile pare. Așadar, reușesc să mă văd în fiecare săptămână cu el, să petrecem timp de calitate, să ne bucurăm toți trei, eu, Maxim și Isabel, împreună cu buni care ne vizitează din când în când”, a declarat Oana Ioniță, la Știrile Antena Stars.

Coregrafa și-a dorit să aibă o relație bună cu fostul soț, pentru a se consulta în privința fiului lor și se pare că a reușit.

„Cumva războiul dintre noi am văzut că s-a liniștit, în sensul în care începem să comunicăm mai mult, legat de programul lui Maxim, care devine intens, are multe repetiții la Opera Comică, unde joacă în următorul spectacol.

Cumva ar trebui să se concentreze pe lucrurile lui și pe programul pe care îl are la școală, astfel încât războiul dintre mine și Florin ar trebui să nu îl afecteze absolut deloc. În momentul de față, acest război s-a liniștit, începem să discutăm mai mult despre programul lor și să ne focusăm pe ceea ce e cel mai important: viața copiilor noștri”, a mai spus Oana Ioniță.