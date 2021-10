Oana Radu, detalii dureroase din viața personală. „Acele senzații pe care le ai sunt iadul pe Pământ. Eram pe calmante”

Artista a povestit că la un moment dat chiar a fost victima agresiunii fizice și verbale, după că a acceptat în viața ei parteneri nepotriviți. „Am intrat la un moment dat în niște relații greșite, pentru că atunci când nu te place cine vrei tu, accepți ce se poate.

Eu am fost în iad. Acele senzații pe care le ai sunt iadul pe Pământ. Am avut parte de violență fizică și verbală. N-am făcut nimic, am stat acolo.

N-am plecat. La vârsta pe care o aveam atunci credeam că oamenii se pot schimba. Atunci nu aveam încrederea că o să poată să mă iubească cineva vreodată, din cauza frustrărilor pe care le aveam.”, a declarat Oana Radu, într-un interviu pentru „Teo Show”.

„Pentru mine au fost 2 ani de anxietate. Cel mai dur moment din viața mea are legătură cu moartea lui Alin (fostul iubit), deși la momentul respectiv nu am reușit să-mi exprim foarte bine durerea, nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă.

Eram atât de șocată de ceea ce trăiam, eram pe calmante, cumva mă simțeam vinovată că eu trăiesc și el nu”, a mai adăugat vedeta, pentru sursa amintită.

