Evenimentul va avea loc chiar în luna septembrie, de ziua lui Marius Elisei. „O să facem o petrecere foarte restrânsă, cu foarte puțină lume. Ne-am gândit serios, am socotit la suflet și ne-am gândit să nu mai stăm să ne chinuim să facem mega party pentru sute de oameni care vin și pleacă, dar cu care nu ne vedem constant, nu mai avem foarte multe lucruri în comun, mai bine facem ceva pentru apropiați”, a spus Oana Roman conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Inițial, vedeta se gândea să organizeze o petrecere mare, cu mulți invitați. S-a răzgândit, doar 50 de invitați vor avea la petrecere. „Vor fi foarte puțini invitați, avem foarte prieteni adevărați, reali cu care interacționăm de-a lungul anului, hai să zic maxim 50 de persoane de ajuns. Nu va fi ceva grandios, va fi ceva restrâns, să fim bine, să ne distrăm”, a mai spus Oana Roman.

„Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul”

Oana Roman a făcut și primele declarații privind motivele care au determinat-o să se împace atât de repede cu Marius Elisei. „El și-a dorit foarte tare să ne mai dăm o șansă. El a realizat că a greșit în multe cazuri. Am greșit și eu în trecut. Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul.

Nouă separat ne e mai rău decât ne este împreună. Eu am stat două luni să mă gândesc. Nu am discutat nici cu prietenii, nici cu familia. Și mie mi-a fost greu fără el. Și eu am greșit în relația asta, sunt foarte impulsivă. Sunt mama dragonilor când mă enervez. Nu m-am mai putut controla și i-am spus lucruri nasoale”, a povestit în urmă cu câteva luni Oana Roman.

Citeşte şi:

Măriuca merge mai departe. Cum a supraviețuit și ce visează fata arsă 90% pe corp de recidivistul Turnagiu

Tragedia greacă, în 14 scene impresionante. Ce a rămas în urma incendiilor care au devastat Insula Evia, unde acționează pompierii români

Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. SUA, Turcia și Israel intră în zona roșie

PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro Mircea Badea l-a UMILIT pe Florin Cîțu în platoul emisiunii sale. România trebuie să vadă aceste imagini, neapărat VIDEO

Observatornews.ro Mama gemenilor căzuți de la etajul 10 i-a șocat pe medici. ”Mi s-a părut foarte teatrală, mai puţin îndurerată decât m-aş fi aşteptat”

HOROSCOP Horoscop 13 august 2021. Racii ar fi bine să fie mai atenți la situațiile care le pot deveni conflicte

Știrileprotv.ro O femeie a întrebat pe Facebook ce este „oul” bizar apărut pe tavanul camerei. Nimeni nu a reușit să își dea seama. Până la urmă socrul ei a identificat misterul

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!