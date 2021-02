Oana Roman și Marius Elisei au divorțat astăzi la notar. Aceștia au stat timp de 40 de minute în biroul notarial.

Oana Roman a venit singură să semneze actele de divorț. Marius Elisei a fost cel care a ajuns primul la notar, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Oana Roman a făcut anunțul pe contul de socializare, unde a precizat că a făcut tot ce s-a putut pentru a ține familia unită.

Mai mult, soțul său a decis să pună punct mariajului și totodată să ia cu el și proiectul în care ea s-a implicat atât de mult timp

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns.

Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu.

Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect”, a spus Oana Roman pe contul său de socializare.

Citeşte şi:

Piatra-Neamț și „Balș” au fost doar apogeul îndoliat al celor 123 de incendii din spitale și 361 din școli. Ce s-a descoperit la cauze?

Ministrul educației, după prima săptămână de școală: Situaţia nu este îngrijorătoare. Rata de infectare e 1 la 10.000

Problemele de la stația de sortare a deșeurilor de la Cățelu din sectorul 3 ajung pe masa procurorilor. Primarul Negoiță: „E o prostie”. Șase amenzi de peste 70.000 de euro

PARTENERI - GSP.RO Serena Williams și Maria Sharapova sunt cele mai bogate femei din sport, dar locul 3 este o surpriză absolută! Ce poziție ocupă Simona Halep

Playtech.ro DIVORȚ fulgerător în România, imediat după Ziua Îndrăgostiților! Nu mai există nicio șansă

Observatornews.ro Un bebeluș născut prematur, la 490 grame, a fost ținut într-o pungă de sandviș ca să supraviețuiască, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2021. Săgetătorii sunt dornici de liniște și de armonie în casă, care se obține cu greu

Știrileprotv.ro Raport Europol: cât de puţin costă să comanzi asasinarea cuiva. Motivul pentru care preţurile au scăzut foarte mult

Telekomsport Ce a putut să spună Serena Williams înainte de meciul cu Simona Halep. Declaraţie surprinzătoare făcută de americancă