Atunci când traversează momente dificile, Oana Zăvoranu mereu se gândește la părinții ei. „Stai liniștit, tată, stai liniștită, mamă… că fata poate duce/N-are cum să coboare/când știe doar să urce. Pentru mama și tata, azi de ziua mea de nume.

Nașterea celui mai mare sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul numelui meu. Cu dragoste, Oana!”, a transmis ieri, pe Instagram, Oana Zăvoranu. Mama ei, Mărioara Zăvoranu, s-a stins din viață pe 17 aprilie 2015 la Spitalul Fundeni din București. Ioan Bănicioiu a fost tatăl ei biologic, iar Nicolae Zăvoranu a fost cel care a adoptat-o.

Oana Zăvoranu, procese după ce a jignit public mai multe persoane publice

În urmă cu mai bine de un an, Oana Zăvoranu avea propria emisiune online, pe canalul ei de YouTube, în care ironiza mai multe vedete din showbiz, dar și influenceri. Pe Cristina Ich o numea „Câh”, pe Adelina Pestrițu „Pinochio”, pe Dorian Popa „Popey Musculosul”. Vedetele au răbufnit după emisiunile ei și au decis să o dea în judecată pe Oana Zăvoranu, care în aprilie, în Vinerea Mare, le-a cerut scuze.

Recomandări EXCLUSIV. O rusoaică din Rostov povestește pentru Libertatea cum a trăit insurecția armată a lui Prigojin: „Două forțe mari încep să se devoreze reciproc”

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine… pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut, vândut pentru 30 de arginți și răstignit pe Cruce între doi tâlhari… pentru păcatele noastre!”, și-a început vedeta confesiunea pe Instagram.

Și a continuat: „Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite… emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens… Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub formă unui pamflet.

Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!”. Ulterior, Oana Zăvoranu i-a înșirat pe toți cei cărora le-a greșit și le cere scuze. „Așadar, îmi cer scuze public în această postare Adelinei Pestrițu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceușan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Gabrielei Cristea și Tavi Clonda, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tururor celor pe care i-am luat în râs în emisiunile mele de pe YouTube”.

Recomandări Scene suprarealiste în Rostov: „Vă mulțumim tuturor, Wagner a ținut un concert, care s-a încheiat”, a răsunat apelul în momentul în care s-a anunțat plecarea trupelor lui Prigojin

Oana Roman a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu din cauza jignirilor pe care i le-a adus public vreme de mulți ani. După nouă termene, Oana Roman a avut câștig de cauză. Instanța a decis ca Oana Zăvoranu să șteargă toate materialele de pe social media în care vorbește despre Oana Roman, dar și să-i plătească daune morale.

Playtech.ro Ce a făcut un rus care a dat peste mercenarii Wagner în stradă. Mergea cu bicicleta și...

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Toate pozele de la botezul fiicei Andreei Antonescu și ținutele vedetelor. Rochia Adelinei a fost incredibilă

FANATIK.RO Ce s-a ales de actrița cu voce de copil. Au iubit-o milioane de români și Dem Rădulescu a luat-o de nevastă după numai 5 luni

Știrileprotv.ro Legea specială promulgată de Putin în contextul rebeliunii Wagner. Ce se va întâmpla cu cei care încalcă legea marțială

Observatornews.ro "Antoneta, ne-ai rupt sufletele!" Româncă înjunghiată până la moarte, într-un supermarket din Haga. Familia, prietenii și colegii tinerei sunt în stare de șoc

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Elizabeth Taylor, amor nebun cu soțul celei mai bune prietene, tot o actriță celebră: 'Erau împreună'