Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șase ani, iar acum și-au îndeplinit un vis, acela de a avea o casă mare, pe care să o amenajeze după bunul plac. Până acum, aceștia au locuit cu chirie într-un apartament.

„Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă”, au transmis cei doi îndrăgostiți. „Am reușit! Să înceapă renovările!!!”, au mai scris cei doi în descrierea imaginilor cu locuința.

Câți bani au câștigat Oase și Maria la Power Couple 2026

Show-ul Power Couple România 2026 a fost câștigat de Oase și Maria Pitică, unul dintre cuplurile care inițial părăsiseră show-ul de la Antena 1. Însă cei doi și-au recâștigat locul în finală și au reușit să-i învingă pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dar și pe Simona și Marius Urzică.

Oase și Maria Pitică au reușit să-și învingă adversarii după o probă foarte grea, astfel că ei au primit atât trofeul Power Couple România 2026, cât și marele premiu în valoare de 50.289 de euro.

Însă aceasta nu este singura sumă pe care cuplul a primit-o de la Antena 1! Oase și Maria Pitică au fost remunerați cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână pe care au petrecut-o în emisiune, astfel că, deoarece inițial au rezistat timp de șapte săptămâni, lor le-au mai intrat în cont 21.000 de euro.

Și pentru că s-au întors și în finală, cei doi au mai primit 3.000 de euro. Adică un total de 24.000 de euro doar pentru că au participat la Power Couple România 2026. Iar la acești bani s-ar adăuga și alții pe care i-ar fi primit în momentul în care au semnat contractul cu Antena 1, suma nu a fost divulgată până acum. Astfel, Oase și Maria Pitică au plecat de la Power Couple România 2026 mai bogați cu 24.000 de euro, plus marele premiu în valoare de 50.289 de euro, la care se adaugă suma primită în momentul în care au semnat contractul. Adică un total de peste 74.289 de euro!

