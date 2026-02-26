„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”, a spus Dani Oțil, înainte ca finala Power Couple România 2026 să înceapă.

Oase și Marica Pitică au reușit să-și învingă adversarii după o probă foarte grea, astfel că ei au primit atât trofeul Power Couple România 2026, cât și marele premiu în valoare de 50.289 de euro.

Însă aceasta nu este singura sumă pe care cuplul a primit-o de la Antena 1! Oase și Maria Pitică au fost remunerați cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână pe care au petrecut-o în emisiune, astfel că, deoarece inițial au rezistat timp de șapte săptămâni, lor le-au mai intrat în cont 21.000 de euro.

Și, pentru că s-au întors și în finală, cei doi au mai primit 3.000 de euro. Adică un total de 24.000 de euro doar pentru că au participat la Power Couple România 2026. Iar la acești bani s-ar adăuga și alții pe care i-ar fi primit în momentul în care au semnat contractul cu Antena 1, suma nu a fost divulgată până acum.

Astfel, Oase și Maria Pitică au plecat de la Power Couple România 2026 mai bogați cu 24.000 de euro plus marele premiu în valoare de 50.289 de euro, la care se adaugă suma primită în momentul în care au semnat contractul. Adică un total de peste 74.289 de euro!

