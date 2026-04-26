Măsura se aplică zilnic, dar numai până la amiază, și este necesară pentru lucrări de mentenanţă şi pentru asigurarea funcţionării în condiţii optime a reţelei.
Zonele afectate:
Luni, 27.04.202
- 09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP) — 150 abonaţi
Marţi, 28.04.2026
- 08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (Micro 38: Bl. N20, Z17, Z16, Z7, Z6; agenţi economici)
- 09:00 – 15:00: Com. Cosmeşti (extravilan) — 2 abonaţi economici
- 09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona de Nord) — 150 abonaţi
- 10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (Micro 39A: Bl. N21, W2, W3, V2, J3, Z15, Cămin TC, Cămin Pexco, Poiana, Şcoala 33, Creşa 13; agenţi economici)
Miercuri, 29.04.2026
- 08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (IC Frimu: Bl. U10, U12, Z1, Z2, Z3, Z4, Z6A, Z6B; agenţi economici)
- 09:00 – 15:00: Com. Poiana şi Com. Buciumeni (integral) — 700 abonaţi
- 09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP) — 150 abonaţi
- 10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (IC Frimu: Bl. R1, R1A, R1B, R2, R3, R4, R6, Complex IC Frimu, Şcoala 12; agenţi economici)
Joi, 30.04.2026
- 08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (Micro 39C: Bl. B7, C7, G, C102, A7, B8, Profi, Vulcanizare/Spălătorie Drumul Viilor; agenţi economici)
- 09:00 – 15:00: SPP 9 Furceni; SPP SI 9 Furceni
- 09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona de Nord) — 150 abonaţi
- 10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (Micro 19: Bl. L1, L2, L3, B1, S2, S3, Magazine Staţie Bus; agenţi economici)
În total, peste 1.300 abonaţi vor fi afectaţi de aceste întreruperi planificate. Reprezentanţii DEER Galaţi au transmis că își cer scuze pentru disconfortul creat şi că lucrările sunt necesare pentru buna funcţionare a instalaţiilor.
