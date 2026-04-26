Măsura se aplică zilnic, dar numai până la amiază, și este necesară pentru lucrări de mentenanţă şi pentru asigurarea funcţionării în condiţii optime a reţelei.

Zonele afectate:

Luni, 27.04.202

09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP) — 150 abonaţi

Marţi, 28.04.2026

08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (Micro 38: Bl. N20, Z17, Z16, Z7, Z6; agenţi economici)

09:00 – 15:00: Com. Cosmeşti (extravilan) — 2 abonaţi economici

09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona de Nord) — 150 abonaţi

10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (Micro 39A: Bl. N21, W2, W3, V2, J3, Z15, Cămin TC, Cămin Pexco, Poiana, Şcoala 33, Creşa 13; agenţi economici)

Miercuri, 29.04.2026

08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (IC Frimu: Bl. U10, U12, Z1, Z2, Z3, Z4, Z6A, Z6B; agenţi economici)

09:00 – 15:00: Com. Poiana şi Com. Buciumeni (integral) — 700 abonaţi

09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP) — 150 abonaţi

10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (IC Frimu: Bl. R1, R1A, R1B, R2, R3, R4, R6, Complex IC Frimu, Şcoala 12; agenţi economici)

Joi, 30.04.2026

08:00 – 13:00: Mun. Galaţi (Micro 39C: Bl. B7, C7, G, C102, A7, B8, Profi, Vulcanizare/Spălătorie Drumul Viilor; agenţi economici)

09:00 – 15:00: SPP 9 Furceni; SPP SI 9 Furceni

09:00 – 17:00: Loc. Moscu (zona de Nord) — 150 abonaţi

10:00 – 15:00: Mun. Galaţi (Micro 19: Bl. L1, L2, L3, B1, S2, S3, Magazine Staţie Bus; agenţi economici)

În total, peste 1.300 abonaţi vor fi afectaţi de aceste întreruperi planificate. Reprezentanţii DEER Galaţi au transmis că își cer scuze pentru disconfortul creat şi că lucrările sunt necesare pentru buna funcţionare a instalaţiilor.





