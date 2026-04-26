Un acoperiș a fost smuls de rafale și s-a prăbușit peste un autoturism parcat, distrugându-l. Deși nu au fost înregistrate victime, incidentul a scos în evidență riscurile semnificative cauzate de vântul extrem. „În astfel de situații, este esențial ca oamenii să evite zonele expuse riscurilor”, au transmis autoritățile locale.

Pa pagina de Facebook Meteo Plus, locuitorii din Iași s-au plâns că au fost luați pe nepregătite și nu au primit mesaj RO-Alert la timp: „Nu am fost avertizați, RO-Alert doarme”, scrie un internaut.

Tot în Iași, un stâlp de electricitate a fost doborât, întrerupând alimentarea cu energie și punând în pericol siguranța pietonilor. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a repara defecțiunile și a securiza zona afectată.

Rafalele de vânt, suficient de puternice pentru a ridica praf și obiecte de pe carosabil, îngreunează deplasarea pietonilor. În unele intersecții, semafoarele au încetat să funcționeze, ceea ce a dus la probleme în trafic și la creșterea riscului de accidente. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte regulile în lipsa semnalizării.

Situația este monitorizată atent de autorități, care continuă să intervină pentru a reduce efectele furtunii și a preveni eventuale incidente suplimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE