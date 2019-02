Ozana Barabancea a slăbit 60 de kilograme, după ce și-a micșorat stomacul și a explicat la ce metodă a apelat, pentru a avea un trup „tras prin inel” . Chiar dacă acum arată așa cum își dorește, sănătatea ei este pusă în pericol.

„Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”, a spus Ozana Barabancea pentru Antena Stars.

