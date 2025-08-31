Pamela Anderson și Liam Neeson se află în centrul atenției după ce o sursă a dezvăluit pentru People.com că relația lor romantică nu este falsă, așa cum s-a speculat recent. Cei doi actori, în vârstă de 58 și respectiv 73 de ani, au fost văzuți împreună în ultimele luni, stârnind curiozitatea fanilor și a presei.

„Totul între ei a fost autentic. Niciunul dintre ei nu ar participa vreodată la o farsă publicitară. Se simt bine împreună. Niciunul nu are nevoie de publicitate”. Această declarație vine ca răspuns la speculațiile recente care sugerau că relația lor ar fi fost fabricată pentru a promova noul lor film, „The Naked Gun”.

O relație autentică

O altă sursă apropiată cuplului a adăugat: „Relația lor nu este doar de ochii lumii. Există o conexiune reală între ei. Nu au niciun motiv să pună în scenă așa ceva”. Aceste afirmații contrazic zvonurile conform cărora Anderson și Neeson nu ar fi avut niciodată o întâlnire în doi, o idee pe care sursa o consideră „ridicolă”.

În iulie, o sursă apropiată filmului „The Naked Gun” a declarat pentru People că Neeson și Anderson aveau „o relație înfloritoare în stadii incipiente”. Această informație a venit în contextul în care cei doi actori promovau împreună filmul, în care joacă rolurile principale.

Momente publice împreună

La premiera din New York a filmului „The Naked Gun”, pe 28 iulie, Anderson și Neeson au apărut împreună pe covorul roșu, însoțiți de fiii lor. A doua zi, cei doi au participat la emisiunea „Today”, unde au pus în scenă un moment amuzant, prefăcându-se că sunt surprinși sărutându-se în direct.

Într-un interviu pentru Entertainment Weekly, Anderson a vorbit despre relația sa cu Neeson: „Cred că am un prieten pe viață în Liam. Avem cu siguranță o conexiune care este foarte sinceră, foarte iubitoare. Este un tip bun”. Deși speculațiile continuă, sursele apropiate cuplului insistă asupra autenticității relației dintre Anderson și Neeson.

Pamela Anderson and Liam Neeson posing for photographers during the UK premiere of The Naked Gun on July 22, 2025. The event took place at the Odeon Luxe in Leicester Square, drawing large crowds and media attention.

Rămâne de văzut cum va evolua această poveste de dragoste hollywoodiană, care a captivat atenția publicului și a presei. În ciuda controverselor, fanii celor doi actori par să fie încântați de această nouă relație, așteptând cu nerăbdare să vadă cum se va dezvolta povestea lor de dragoste atât pe ecran, cât și în viața reală.

