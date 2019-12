De Livia Lixandru,

Îndrăgita actriță le-a pregătit fanilor săi o surpriză: două cover-uri speciale pentru sărbători, Santa Baby şi Santa Claus is coming to Town.

Doinița își dorește ca pe lângă proiectele din televiziune să se axeze și pe muzică, prima ei dragoste

„Muzica a fost tot timpul parte din mine, fără să știu să explic cum și de unde. Probabil a contat și că am crescut cu ea, la mine în familie sunt mulți care fac sau au făcut muzică (veri, mătuși, unchi). Totul a început în clasa I când am dat examen de admitere la George Enescu la secția pian.

Am intrat cu nota 10! Dar am stat un singur an, pentru că a trebuit sa urmez o școală generală lângă casă. Apoi am vrut să urmez drumul acesta pe la 14 ani, în paralel cu școala, însă probabil nu eram chiar atât de absorbită de muzică, m-a furat adolescența și am renunțat la idee.

Am mai cochetat cu muzica, însă niciodată nu am fost mulțumită. Probabil că în anul care urmează o să îi acord mai multă atenție, să vedem ce va urma!”, a declarat Doinița Oancea.

