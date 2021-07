Anamaria, fostă Stancu, și Tudor Ionescu de la „Fly Project” sunt căsătoriți din 2015, după 11 ani de relație. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Anamaria a dansat în trupa lui.

Relația lor a întâmpinat de-a lungul anilor și momente mai dificile. El a înșelat-o, au fost despărțiti șase luni, dar apoi s-au împăcat.

„În anul 2010, ne-am despărțit pentru aproximativ șase luni pentru că Tudor m-a înșelat. Sincer, dacă nu treceam prin așa ceva nu cred că mai eram împreună acum. Se stingea ușor, ușor”, a spus Anamaria Ionescu acum ceva vreme în cadrul emisiunii „Agenția VIP”. Tudor a detaliat: „Veneam de la un concert și m-am oprit la o altă adresă”.

Au depășit toate obstacolele împreună, acum au și o fetiță, pe Ilinca. Recent, într-un interviu pentru click.ro, Anamaria Ionescu a dezvăluit cum reușește să mențină relația de cuplu.

„Cu iubire. Am zis că dacă nu ne-a despărțit nici pandemia, nimic nu o mai poate face. Dacă te iubești, te respecți, te susții, îl înțelegi pe celălalt când trece prin diverse stări. Noi am trecut prin multe împreună și de fiecare dată am ieșit mai uniți din orice problemă, pentru că am făcut echipă, nu a stat fiecare în colțul lui.”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ea a mai adăugat că își sprijină soțul în carieră, nu e geloasă că are admiratoare.

„Nu am fost niciodată geloasă. Am avut și avem multă încredere unul în celălalt. A fost un singur caz în viața noastră care ne-a dăunat pe moment, dar ne-a apropiat pentru totdeauna.”, a mai adăugat ea.

