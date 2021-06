Povestea de viață a lui Cătălin Amarandei de la „Chefi la cuțite”. Muncește de la 14 ani

Cătălin Amarandei s-a concentrat asupra vieții sale profesionale. Concurentul lui Florin Dumitrescu a lucrat atât în țară, cât și în străinătate. A decis de mic să își câștige singur banii.

Cătălin Amarandei, atunci când a fost la audițiile de la „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, a mărturisit că a fost păcălit în legătură cu o ofertă de muncă. Jobul care i se oferise în străinătate fusese o înșelătorie.

A trăit atunci o mare dezamăgire, însă a primit o lecție. Acum e mult mai atent în privința provocărilor care se ivesc.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel supermișto. Experiența e superfaină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei la Antena 1.

Florin Dumitrescu a remarcat talentul acestuia în bucătărie și l-a luat în echipa lui. Cătălin Amarandei își dorește să ajungă în marea finală, chiar să câștige „Chefi la cuțite”, sezonul 9.

„Mă văd în finală. Acesta este scopul pe care-l urmăresc. Nu vrea jumătăți de măsură, nu vreau jumătăți de măsură și nu le accept”, a mai spus Cătălin Amarandei.

