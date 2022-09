Confesiunile concurenților pe care viața i-a pus în situații extreme creează întâlniri emoționante în platoul „Chefi la cuțite”. Mădălina Cafadaru, care participă la audițiile sezonului 10 cu un preparat specific arăbesc, le dezvăluie juraților dureroasa ei experiență de mamă.

„M-am dus s-o iau de la școală pe fiica mea și nu am mai găsit-o”

„Mi-am crescut singură fiica, deși am pierdut-o pentru o perioadă de un an și ceva”, a povestit Mădălina încercările prin care a trecut după un divorț greu, care a pus capăt căsniciei sale de 18 ani în Dubai. „Când am cerut divorțul, fetița mea avea 6 ani. Iar într-o zi, atunci când m-am dus s-o iau de la școală, nu am mai găsit-o. Am leșinat, m-a luat Salvarea. Am stat în comă câteva luni. Când am ieșit din spital, am aflat că nu pot face nimic pentru a-mi recupera fiica. N-am vorbit cu ea timp de patru luni, ea credea că fugisem în România și o părăsisem”.

Toate detaliile tulburătoarei experiențe și verdictul primit de Mădălina Cafadaru din partea juraților, dar și lupta strânsă pentru o nouă amuletă și celelalte povești care ies la iveală în platoul jurizării telespectatorii le vor descoperi în ediția „Chefi la cuțite” din această seară, la Antena 1, de la ora 20.30.

