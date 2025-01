Sursa: Golden Globes

De la Constanța, la Hollywood

După divorțul părinților, Sebastian Stan s-a mutat împreună cu mama sa, inițial la Viena, iar apoi în Statele Unite ale Americii. Mama lui s-a căsătorit cu directorul unei școli private și a luat-o de la capăt cu fiul său în Rockland County, New York. Viața sa a fost marcată de provocări, inclusiv dificultățile de integrare într-un mediu complet diferit. „Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”, a mărturisit actorul într-un interviu, recunoscând că accentul său l-a făcut să se simtă diferit.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a mai povestit actorul.

Totuși, actorul și-a depășit temerile, iar acum își amintește cu drag de copilăria petrecută în Constanța și zilele de vară petrecute la plajele din Mamaia. „Sunt și român, și american”, spune acum Sebastian Stan.

Sebastian Stan, primii pași în actorie și drumul greu spre succes

Deși mama sa l-a încurajat să urmeze o carieră artistică, debutul actoricesc a fost un eșec. Prima experiență într-un film regizat de Michael Haneke l-a determinat să afirme că nu vrea să fie actor. Totuși, dragostea pentru scenă s-a aprins în timpul unei piese de teatru la școală.

„Părinții mei mi-au transmis o idee adânc înrădăcinată în mentalul generației lor, și anume ideea de a fi liber să-ți urmărești obiectivele. Statele Unite au devenit locul în care puteam încerca orice. (…) De aceea, m-au și încurajat să fiu actor, pentru că știau că este ceva ce pot obține mult mai ușor aici”, a spus actorul.

Anii de început au fost grei, plini de audiții nereușite și locuri de muncă obișnuite, precum vânzător de popcorn. Dar Sebastian nu a renunțat. S-a perfecționat la Mason Gross School of the Arts și Shakespeares Globe din Londra, învățând „meserie” și construindu-și un stil propriu.

„Cei mai mulți dintre actorii pe care îi admir nu au atins succesul până după vârsta de 30 de ani. Actori precum Mark Ruffalo și John Hawks. (…) Una dintre audițiile mele cele mai importante a fost pentru un regizor de distribuție din New York. Am intrat în încăpere și el era la calculator, asistentul în spatele lui.

Am spus «Bună!» și nu s-a întors, mi-a spus «da, poți să începi», așa că am citit scena cu asistentul și regizorul nu s-a întors nici măcar o dată! A continuat să își scrie mailul. A fost groaznic. (…)

Întotdeauna m-am raportat la audiții nu ca la o șansă de a obține un rol, cât un mijloc de a face cunoștință cu oamenii potriviți, poate mă vor ține minte pentru un alt rol. (…) Anii aceia de la început… au fost duri, dureroși, dar a fost și ceva extraordinar acolo”, a spus Sebastian Stan într-un interviu din 2016.

Sebastian Stan a devenit cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Bucky Barnes din seria Marvel Captain America. Filme precum Lebăda Neagră, Marțianul și Pantera Neagră i-au consolidat statutul de actor de top.

În 2022, a impresionat criticii cu rolul lui Tommy Lee în miniseria Pam & Tommy, care i-a adus nominalizări la Globurile de Aur, Emmy și alte premii importante. În februarie 2024, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Sebastian a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun actor, datorită interpretării din „A Different Man”.

Sebastian Stan, primul român câștigător al unui Glob de Aur

Sebastian Stan a intrat în istorie la Globurile de Aur 2025, devenind primul actor român care câștigă prestigiosul trofeu. Discursul său emoționant a fost o celebrare a originilor sale: „Pentru un băiețel din România, acest lucru înseamnă enorm. Sunt și român, și american, iar acest premiu este dovada că visele devin realitate.”

Astăzi, Sebastian Stan are în palmares 55 de filme și seriale, zeci de premii și o carieră ce continuă să evolueze.

„Aaron Schimberg și Adam Pearson, aș fi vrut să fiți aici. Împărtășesc asta cu voi. Vă mulțumesc pentru încrederea voastră. Ignoranța și disconfortul nostru cu privire la handicap și desfigurare trebuie să înceteze acum. Trebuie să o normalizăm și să continuăm să ne expunem (și pe copiii noștri) la ea. Să încurajăm acceptarea. Un mod în care putem face asta este să continuăm să susținem poveștile care sunt incluzive. Acesta nu a fost un film ușor de făcut. Nici „The Apprentice”, celălalt film din care am avut norocul să fac parte și în care sunt mândru să joc. Acestea sunt subiecte dificile, dar aceste filme sunt reale și sunt necesare. Nu ne putem teme și nu putem privi în altă parte”, a spus Sebastian Stan.

„Acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune”

La finalul discursului său, Sebastian Stan i-a mulțumit mamei sale, care a avut curajul să părăsească România pentru o viață mai bună. Actorul a surprins când a spus în limba română, pe scenă, „România, te iubesc!”.

„Acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune, mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a avut grijă de o mamă singură și de un copil, mulțumesc pentru că ai fost o adevărată protecție a mea. Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc”, și-a încheiat Sebastian Stan discursul de la Globurile de Aur 2025.

