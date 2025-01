Globurile de Aur 2025: Românul Sebastian Stan, premiat pentru „Cea mai bună interpretare”. Demi Moore câștigă primul Glob din carieră

Victorii neașteptate și emoții

Ceremonia a debutat cu o victorie neașteptată pentru Zoe Saldana, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un musical sau comedie. Actrița în vârstă de 46 de ani a învins-o pe favorita Ariana Grande, pentru rolul din „Wicked”.

Sursa: Golden Globes

„Știu că nu am mult timp, și am dislexie, așa că tind să uit când sunt foarte anxioasă și plină de adrenalină, dar inima mea este plină de recunoștință. Vă mulțumesc foarte mult Globurilor de Aur pentru că ați celebrat filmul nostru și ați onorat femeile din Emilia Perez. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Saldana.

Zoe Saldana, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un musical sau comedie. Foto: Profimedia Images

Ea a continuat mulțumind colegelor sale nominalizate: „Este pentru prima dată pentru mine și sunt atât de binecuvântată că împărtășesc acest moment cu Selena și Carla, și Jack, și toți colegii mei nominalizați. Sunt în voi toți”.

Recomandări Politica în vremurile când aveau drept de vot doar românii alfabetizați. Cum încerca PSD-ul de la 1914 să-și mobilizeze alegătorii din Banat

Momentul-surpriză al serii

Cel mai șocant moment al galei a fost victoria actriței braziliene Fernanda Torres în fața unor nume grele precum Angelina Jolie, Nicole Kidman și Pamela Anderson la categoria cea mai bună actriță într-un film dramatic, pentru rolul din „Im Still Here”.

Fernanda Torres, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță într-un film dramatic. Foto: Profimedia Images

Această victorie neașteptată demonstrează că Globurile de Aur pot oferi încă surprize și pot recunoaște talente mai puțin cunoscute în fața marilor vedete de la Hollywood.

Triumful lui Demi Moore

Un alt moment memorabil al serii a fost victoria lui Demi Moore la categoria cea mai bună actriță într-un musical sau comedie pentru rolul din „The Substance”.

Demi Moore, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie. Foto: Profimedia Images

Recomandări „Mâna nevăzută a lui Dumnezeu” și votul irațional. De ce „suveranismul” agravează problemele pe care pretinde că le rezolvă

La 62 de ani, aceasta a câștigat primul său Glob de Aur după o carieră de peste 45 de ani.

„Oh, wow! Chiar nu mă așteptam la asta. Sunt în șoc acum. Fac asta de mult timp, de peste 45 de ani, și este prima dată când câștig ceva ca actriță. Sunt atât de umilă și atât de recunoscătoare”, a declarat Moore, vizibil emoționată în momentul discursului său.

Ea a continuat povestind despre momentele dificile din cariera sa: „Acum 30 de ani, un producător mi-a spus că sunt o actriță de popcorn, și la acel moment am interpretat asta ca însemnând că nu mi se permitea să am așa ceva. Că puteam face filme de succes care aduceau mulți bani, dar că nu puteam fi recunoscută, și am crezut asta. Asta m-a corodat în timp, până în punctul în care am crezut acum câțiva ani că poate asta era tot, poate eram completă, poate făcusem ce trebuia să fac”.

Sebastian Stan, discurs emoționant despre originile sale

Sebastian Stan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru rolul său din „A Different Man”. În discursul său, actorul român a subliniat importanța incluziunii și a normalizării dizabilităților în industria cinematografică.

Actorul Sebastian Stan cu premiul câștigat în cadrul Galei Globurilor de Aur 2025

Foto: Profimedia

Recomandări Scorul lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale în sondajele lui Nicușor Dan

Globul de Aur primit în 2025 este primul pentru Sebastian Stan, anterior românul fiind nominalizat în 2023 pentru rolul său în miniseria TV „Pam & Tommy”. În plus, pe lângă Globul de Aur, Stan a mai fost premiat și cu un premiu Urs de Argint pentru rolul său în pelicula „A Different Man”.

Românul a avut un discurs emoționant, menționându-și originile și copilăria.

„Premiul acesta este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune, mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a avut grijăde o mamă singură și de un copil, mulțumesc pentru că ai fost o adevărată mea. Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc”, a declarat Sebastian Stan pe scenă, după ce i-a fost înmânat premiul pentru Cea mai bună interpretare masculină într-un musical sau comedie.

Sebastian Stan a avut contact cu lumea filmului încă din copilărie, când la vârsta de 10 ani, când a jucat în pelicula „71 Fragments of a Chronology of Chance” iar apoi, după terminarea studiilor a jucat în mai multe filme, precum The Apprentice, Fresh, The Martian, The 355.

Românul și-a câștigat notorietatea prin intermediul rolului Bucky Barnes din universul Marvel, personajul său marcând o parte importantă în peliculele Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Ant-Man, Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, The Falcon and The Winter Soldier, Thunderbolts*, Avengers: Doomsday și Avengers: Secret Wars.

„Emilia Perez” – marele câștigător al serii

Filmul „Emilia Perez” a fost marele triumfător al Globurilor de Aur 2025, câștigând patru premii, inclusiv cel pentru cel mai bun film – musical sau comedie. Pelicula, care spune povestea a patru femei remarcabile care își urmăresc fericirea individuală în Mexic, a impresionat juriul și publicul deopotrivă.

În discursul de acceptare, actrița principală Karla Sofia Gascon, care este o femeie transsexuală, a transmis un mesaj puternic.

Karla Sofia Gascon, actrița principală din pelicula Emilia Perez. Foto: Profimedia Images

„Vă mulțumesc foarte mult. Am ales aceste culori în seara asta pentru că am un mesaj. Lumina învinge întotdeauna întunericul. Am multe lucruri să vă spun, pentru că poate ne puteți băga la închisoare, ne puteți bate, dar nu ne puteți lua niciodată sufletul, existența, identitatea noastră. Vreau să vă spun, ridicați-vă vocea. Și spuneți, eu sunt cine sunt. Nu cine sunteți voi. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Gascon.

Succesul serialelor TV

În categoriile dedicate televiziunii, „Shōgun” a dominat secțiunea dramatică, câștigând premiul pentru cel mai bun serial TV – dramă, precum și distincții individuale pentru Anna Sawai, Hiroyuki Sanada și Tadanobu Asano.

„Baby Reindeer” a fost un alt câștigător important, obținând premiul pentru cea mai bună miniserie TV. Jessica Gunning a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea sa din acest serial.

Alte victorii notabile

Colin Farrell a obținut premiul pentru cel mai bun actor într-o miniserie TV pentru interpretarea sa din „The Penguin”, o continuare a evenimentelor din filmul „The Batman” din 2022.

Colin Farell, câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor într-o miniserie TV. Foto: Profimedia Images

Gala a fost prezentată de comediana Nikki Glaser, care a deschis seara cu glume despre alegeri, celebrități și industria de divertisment.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News