„În aceast an, am pus costumul de baie pe mine doar pentru acest shooting pentru revista @vivaromania. După ce s-a născut Clarita mi-am zis “Abia aștept să-mi revin la kg de dinainte și să port costume de baie. Și iată că, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din targ ?.

Nu am avut timp deloc de vacanță, am avut concerte, am creat 2 show-uri noi, al meu – Paradis si show-ul Andre, am filmat 2 clipuri cu zeci de ore de coregrafie repetată, am filmat la Te cunosc de undeva sezonul 14 si sunt in toiul pregătirilor pentru nuntă.?? Se termină vara și o să aștept să vină ianuarie ca pe o prăjitura rară? foto @alexgalmeanu”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.

Citeşte şi:

În „războiul” salariilor, câștigă Esca, dar la capitolul reclame, învinge Berecleanu! Producătorii de cosmetice se bat pe ea

Andreea Bălan pregătește o surpriză de proporții pentru petrecerea de la Castelul din Inima Capitalei (PUBLICITATE)

Ce a făcut Simona Pătruleasa cu rochia de mireasă. A dat pe ea 12.000 de euro, în anul 2008

GSP.RO Explicația transformării lui Alexandru Tudor: „La 20 de ani era o persoană normală. S-a schimbat complet după acea vizită”