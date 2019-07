„Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură

Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua.

Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură,

Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”, a scris Mihai Morar.

În urmă cu o lună, Mihai și soția lui au ales numele fetiței.

„Ne-am gândit la nume. O să-l spunem când o să se nască. A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a spus recent Mihai Morar la XNS.

Mihai Morar este căsătorit cu Gabriela, împreună cu care are gemene: Mara și Cezara. Prezentatorul de la Antena Stars a anunțat de Buna Vestire că va deveni din nou tătic.





