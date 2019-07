„Uşor uşor îmi revin. Am un pat aici cred că trebuie să mă intubeze şi pe mine. Voi nu ştiţi să faceţi un interviu cu un tânăr tătic. Nu aţi întrebat câte kg are. Eu vorbesc cu voi şi nici nu a ieşit din operaţie. Am văzut-o pe cea mică, nu a ţinut-o încă în braţe, doar am mângâiat-o pe creştet. Enorm faţă de cât au avut fetele. Are cât au avut ele împreună. Are 2,950 kg şi 52 de centimetri. Este cea mai grea aşteptare, e un pic ca atunci când aştepţi să vină audoenţele la radio. Aştepţi şi nu ştii cât vine căruciorul. Sunt multe lucruri pe caenun le conştientizămn, oricum, ce am trăit acum zece ani este cu totul şi cu totul altfel, atunci aveam 20 şi ceva. Emoţiile le trăieşti altfel la vârste diferite”, a spus Mihai Morar potrivit Spynews.

În urmă cu o lună, Mihai și soția lui au ales numele fetiței.

„Ne-am gândit la nume. O să-l spunem când o să se nască. A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a spus Mihai Morar la XNS.

Mihai Morar este căsătorit cu Gabriela, împreună cu care are gemene: Mara și Cezara. Prezentatorul de la Antena Stars a anunțat de Buna Vestire că va deveni din nou tătic.





