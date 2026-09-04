Sezonul cu numărul 9 readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

De la Uzbekistanul tradițiilor străvechi, la China viitorului

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

Jocuri mai mari, mize pe măsură

Și jocurile acestui sezon vor fi aparte. Multe dintre ele se vor desfășura pe suprafețe impresionante, iar dimensiunea spațiilor va transforma fiecare luptă pentru amuletă într-o provocare în sine. Efortul fizic, viteza, orientarea și strategia vor cântări mai mult ca niciodată, într-un sezon în care fiecare avantaj poate schimba cursul competiției.

Iar dacă traseul este mare cât China, nici orgoliile nu sunt mai mici. „Toți vor să fie Alpha”, spune Irina Fodor despre concurenții acestui sezon. Competiția este dusă la un alt nivel, vorbele se ascut foarte repede, strategiile încep să se contureze, dar aparențele sunt păstrate cu măiestrie, iar cursa își continuă drumul. Sub presiunea oboselii, a foamei și a luptei pentru primul loc, fiecare echipă va arăta, mai devreme sau mai târziu, cât de departe este dispusă să meargă.

18 concurenți, nouă echipe și un mix cum n-a mai fost

Sezonul 9 aduce la start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și Whats Up și soția lui, Miky sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE