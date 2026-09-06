Șoferii sunt obligați prin lege să aibă un comportament civilizat

Șoferii care circulă în Grecia riscă sancțiuni serioase dacă își pierd cumpătul în trafic.

Potrivit noului Cod Rutier elen, aflat în vigoare din septembrie 2025, un gest ofensator, o insultă sau un comportament agresiv față de alți participanți la trafic pot fi sancționate cu amendă și suspendarea permisului de conducere, relatează publicația newsauto.gr.

Greșeala banală făcută de mulți șoferi în Grecia care te poate lăsa fără permis pentru 40 de zile, plus o amendă de 150 de euro
Imagine generată cu AI

Articolul 16 din noul Cod Rutier, adoptat prin Legea 5209/2025, prevede că șoferii trebuie să se comporte civilizat atât față de pietoni, cât și față de ceilalți conducători auto. Aceeași obligație există și pentru șoferii de taxi, autobuze, mijloace de transport în comun și vehicule turistice în relația cu pasagerii.

Încălcarea acestei obligații este încadrată într-o categorie de contravenții care se sancționează cu 150 de euro și suspendarea permisului pentru 40 de zile. Pentru această abatere nu se confiscă plăcuțele de înmatriculare și nici certificatul de înmatriculare al vehiculului.

O insultă nu înseamnă automat amendă

Legea nu conține o listă cu gesturi sau expresii interzise. Prin urmare, un gest obscen sau o ceartă verbală în trafic nu duc automat la amendă în orice situație. Autoritățile analizează contextul și modul în care s-a manifestat șoferului. Totuși, un gest clar agresiv sau jignitor poate fi considerat o încălcare a obligației de a avea un comportament civilizat în trafic. Sancțiunea poate fi aplicată chiar dacă nu s-a produs niciun accident rutier și nu a existat nicio coliziune sau persoană rănită.

Pe lângă sancțiunea administrativă, un șofer poate răspunde și penal, dacă gesturile sau cuvintele folosite sunt considerate insultătoare și aduc atingere onoarei celeilalte persoane.

Potrivit Codului Penal din Grecia, infracțiunea de insultă poate fi pedepsită cu închisoare de până la șase luni sau cu amendă penală. Dacă fapta este considerată comisă în public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau la o amendă stabilită de instanță.

Procedura penală nu începe automat. Persoana insultată trebuie să depună plângere în termen de trei luni de la momentul în care a aflat cine este autorul faptei. Dacă insultele sunt însoțite de amenințări cu violența sau cu alte fapte ilegale, poate fi reținută și infracțiunea de amenințare.

Șoferii pot cere și despăgubiri civile

Persoana care se consideră jignită poate deschide și o acțiune civilă, solicitând încetarea comportamentului ofensator, interzicerea repetării acestuia și despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Valoarea despăgubirilor nu este stabilită prin lege, ci este decisă de instanță în funcție de gravitatea situației și de circumstanțele fiecărui caz.

Agresivitatea în trafic, o problemă în Europa

Potrivit celui mai recent Indice European al Conduitei Responsabile, publicat în mai 2026 de Fondation VINCI Autoroutes pe baza unui sondaj realizat în 11 țări europene, agresivitatea în trafic este un fenomen răspândit. Studiul arată că 49% dintre șoferii europeni recunosc că au insultat un alt conducător auto, 45% spun că folosesc excesiv claxonul, 28% admit că merg intenționat foarte aproape de mașina din față, iar 17% au coborât din autoturism pentru a se confrunta cu un alt șofer.

Autoritățile elene atrag atenția că un conflict verbal poate distrage atenția de la condus și se poate transforma rapid într-un accident grav. De aceea, recomandarea este ca șoferii să nu răspundă provocărilor, să păstreze distanța și, dacă se simt amenințați, să se deplaseze într-o zonă sigură și să apeleze serviciile de urgență.

Citește și: Amendă 2.000 de euro și suspendarea permisului auto pe loc, timp de un an: cu ce viteză este interzis să circuli pe autostrăzile din Grecia

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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wolfmann 06.09.2026, 12:12

Așa ceva ne-ar fi util și nouă, valabil mai ales pentru șmecherii care NU cedează la trecerea de pietoni sau, trec pur și simplu PE GALBEN prin intersecții... Nu TOȚI au numere NN-B YYY, dar majoritatea ăștia sunt!

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