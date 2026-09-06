După o premieră incendiară, cei de acasă au așteptat cu emoție și entuziasm revederea cu cele cinci cupluri și continuarea prezentării ispitelor. Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii au comentat fiecare moment și au discutat despre poveștile care se scriu în sezonul zece. Show-ul fenomen, Insula Iubirii, rămâne lider detașat de audiență, pe toate targeturile relevante în piața de media.

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După ce patru dintre ispitele feminine au apucat să pășească sub lumina reflectoarelor, vineri seara, celelalte șase au avut aseară șansa de a străluci și de a se prezenta băieților. Prima noapte în vilă a adus discuții spumoase și primele gesturi furate. Însă nici fetele din cuplu nu au mai fost singure, după ce zece bărbați s-au prezentat în fața lor cu experiențe diferite și cu deschiderea de a le oferi amintiri de neuitat, în testul suprem.

Revederea dintre parteneri a adus lacrimi, iar prima confruntare cu toate ispitele a făcut ca scânteile să sară, din prima clipă. Un lucru este clar – testul suprem al relațiilor a început.

Prințul Marco s-a numărat printre concurenții care au avut mai multe observații la adresa ispitelor masculine. Acesta a remarcat atitudinea unora dintre băieți și a făcut o serie de comentarii care au stârnit reacții.

„Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are mușchi și nimic altceva”, a fost una dintre remarcile făcute de Prințul Marco.

Schimb de replici între Jaguarul și Marcel

Jaguarul, pe numele său George, a ținut să precizeze încă de la început care este scopul prezenței sale în Thailanda.

„Pe mine nu mă interesează să-i cunosc pe ei, mă interesează să le cunosc pe ele”, a declarat Jaguarul.

Replica nu a rămas fără răspuns. Marcel a intrat în joc și a făcut o glumă la adresa acestuia.

„Originalul e aici, ca idee”, a spus Marcel, în glumă.

„Marcele, ești aici, ești în cuplu. Doamne ajută ție, Doamne ajută mie”, a declarat Jaguarul.

La rândul său, George a vorbit despre experiența lui Marcel din sezonul anterior și a recunoscut că i-a plăcut participarea acestuia.

„Îmi face plăcere, mi-a plăcut sezonul lui. Eu sunt Jaguarul, el e Marcel, îmi face plăcere”, a spus George.

Câți români s-au uitat pe 5 septembrie la Insula iubirii

Cea de-a doua ediție din acest sezon a fost lider absolut de audiență, captivând prin prezentările ispitelor și prin prima confruntare dintre partenerii aflați față în față! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20.00 – 0.00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6,1 puncte de rating şi 26,8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4,0 puncte de rating şi 17,7% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4,7 puncte de rating și 16,7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3,4 puncte de audiență și 12,2% cotă de piață. La nivel național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 4,6 puncte de rating și 15,7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 3,9 puncte de rating și 13,3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21.33, peste un milion de telespectatori se bucurau de show!

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20.30 și sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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