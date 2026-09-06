După o premieră incendiară, cei de acasă au așteptat cu emoție și entuziasm revederea cu cele cinci cupluri și continuarea prezentării ispitelor. Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii au comentat fiecare moment și au discutat despre poveștile care se scriu în sezonul zece. Show-ul fenomen, Insula Iubirii, rămâne lider detașat de audiență, pe toate targeturile relevante în piața de media.
După ce patru dintre ispitele feminine au apucat să pășească sub lumina reflectoarelor, vineri seara, celelalte șase au avut aseară șansa de a străluci și de a se prezenta băieților. Prima noapte în vilă a adus discuții spumoase și primele gesturi furate. Însă nici fetele din cuplu nu au mai fost singure, după ce zece bărbați s-au prezentat în fața lor cu experiențe diferite și cu deschiderea de a le oferi amintiri de neuitat, în testul suprem.
Revederea dintre parteneri a adus lacrimi, iar prima confruntare cu toate ispitele a făcut ca scânteile să sară, din prima clipă. Un lucru este clar – testul suprem al relațiilor a început.
Prințul Marco s-a numărat printre concurenții care au avut mai multe observații la adresa ispitelor masculine. Acesta a remarcat atitudinea unora dintre băieți și a făcut o serie de comentarii care au stârnit reacții.
„Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are mușchi și nimic altceva”, a fost una dintre remarcile făcute de Prințul Marco.
Schimb de replici între Jaguarul și Marcel
Jaguarul, pe numele său George, a ținut să precizeze încă de la început care este scopul prezenței sale în Thailanda.
„Pe mine nu mă interesează să-i cunosc pe ei, mă interesează să le cunosc pe ele”, a declarat Jaguarul.
Replica nu a rămas fără răspuns. Marcel a intrat în joc și a făcut o glumă la adresa acestuia.
„Originalul e aici, ca idee”, a spus Marcel, în glumă.
„Marcele, ești aici, ești în cuplu. Doamne ajută ție, Doamne ajută mie”, a declarat Jaguarul.
La rândul său, George a vorbit despre experiența lui Marcel din sezonul anterior și a recunoscut că i-a plăcut participarea acestuia.
„Îmi face plăcere, mi-a plăcut sezonul lui. Eu sunt Jaguarul, el e Marcel, îmi face plăcere”, a spus George.
Câți români s-au uitat pe 5 septembrie la Insula iubirii
Cea de-a doua ediție din acest sezon a fost lider absolut de audiență, captivând prin prezentările ispitelor și prin prima confruntare dintre partenerii aflați față în față! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20.00 – 0.00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6,1 puncte de rating şi 26,8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4,0 puncte de rating şi 17,7% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4,7 puncte de rating și 16,7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3,4 puncte de audiență și 12,2% cotă de piață. La nivel național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 4,6 puncte de rating și 15,7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 3,9 puncte de rating și 13,3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21.33, peste un milion de telespectatori se bucurau de show!
Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20.30 și sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
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