Răspuns excepțional din partea comunității

Programul a avut scopul de a transforma locuitorii Dubaiului în „ambasadori ai orașului” prin încurajarea acestora să-și primească apropiații în vizită. Participanții au putut beneficia de reduceri totale în valoare de peste 3.000 de Dirhami, echivalentul a aproximativ 700 de euro, incluzând cazări la hoteluri, oferte la restaurante și bilete la preț redus sau gratuite pentru principalele atracții turistice din oraș.

În total, 90.000 de cereri pentru programul „A Dubai Invite” sunt echivalentul a 63.000.000 de euro sau 270.000.000 de dirhami.

Departamentul de Economie și Turism din Dubai (DET) a declarat că „răspunsul excepțional” al publicului a determinat partenerii programului să tripleze numărul de pachete disponibile. Până acum, peste 30.000 de astfel de pachete au fost distribuite.

Într-o postare pe LinkedIn, DET a subliniat că acest succes demonstrează „importanța segmentului de prieteni și rude vizitatoare pentru ecosistemul turistic al Dubaiului”.

Deși înscrierile s-au încheiat, inițiativa continuă pentru cei care au reușit să se înregistreze înainte de atingerea numărului maxim de participanți. Vizitatorii eligibili trebuie să sosească la Dubai până la 31 octombrie 2026, venind direct din afara Emiratelor Arabe Unite, pentru a beneficia de ofertele programului. Beneficiile vor fi distribuite în termen de 72 de ore de la sosirea oaspeților și vor putea fi utilizate până pe 31 decembrie.

Ce beneficii oferă programul?

Rezidenții care s-au înscris în program au avut acces la reduceri semnificative la hoteluri, restaurante, atracții turistice și transport. Printre hotelurile participante s-au numărat W Dubai Mina Seyahi, The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina, Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark, Meliá Desert Palm și ME Dubai by Meliá, alături de alte locații din rețeaua IHG Hotels & Resorts.

De asemenea, ofertele au inclus intrări la preț redus pentru atracții populare precum Aquaventure Waterpark și IMG Worlds of Adventure, dar și reduceri la diverse restaurante.

Lansarea acestui program vine pe fondul eforturilor Dubaiului de a-și menține creșterea sectorului turistic, după ce emiratul a înregistrat un record de 19,59 milioane de vizitatori internaționali în 2025. Totuși, anul 2026 a adus provocări semnificative, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre SUA și Iran, care au afectat călătoriile și aviația în regiunea Golfului, conform Euronews.

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