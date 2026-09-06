Cod galben de vânt în Oltenia, Transilvania, Moldova și la munte

Avertizarea este valabilă duminică, 6 septembrie, între orele 9.00 și 21.00. Sunt vizate sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, precum și Carpații Orientali și Meridionali.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de duminică, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vântul va avea viteze de 50-70 km/h. „În zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar vor fi rafale de peste 80-90 km/h”, au transmis meteorologii.

Intensificări ale vântului și în restul țării

Meteorologii precizează că vântul se va intensifica și în alte regiuni ale României, chiar dacă acestea nu se află sub incidența codului galben.

„Intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 km/h”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în București duminică

Pentru municipiul București, specialiștii ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 6 septembrie, ora 9.00 – 6 septembrie, ora 21.00.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne frumoasă și călduroasă, deși temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu ziua de sâmbătă. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 30 și 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, vitezele urmând să ajungă în jurul valorii de 40 km/h.

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