„Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare”, a precizat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 0.10 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost însă constatate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la 0.42.

Peste jumătate dintre dronele străine care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României din 2023 și până în prezent au fost înregistrate în primele opt luni ale anului 2026, potrivit datelor oficiale prezentate la finalul lunii august. Dintre cele 42 de pătrunderi neautorizate identificate de la începutul războiului dus de Rusia în Ucraina din februarie 2022, 24 au avut loc în acest an.

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