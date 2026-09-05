Barstow McDonalds a fost inaugurat în 1960, iar popularitatea sa a crescut atât de mult, încât a fost necesară extinderea spațiului. Astfel, locația a devenit cunoscută sub numele de Barstow Station, un complex care cuprinde astăzi 17 vagoane, dintre care patru sunt transformate în săli de mese pentru clienții McDonalds.

În 2013, restaurantul a trecut printr-o renovare majoră, devenind mai modern, dar păstrând farmecul său unic. Interiorul vagoanelor impresionează prin tavanul boltit, cabinele confortabile și imaginile istorice ale Vestului Sălbatic și ale Route 66, oferind o atmosferă deosebită pentru o masă relaxantă.

„Este o experiență pe care nu o poți întâlni oriunde și e locul meu preferat din toate timpurile”, descriu clienții localul.

Cei care vizitează Barstow pot explora și alte atracții din zonă. În apropierea McDonalds-ului se află un magazin de suveniruri dedicat Route 66, cu o secțiune impresionantă de dulciuri, dar și Harvey House Depot, unde este găzduit Muzeul Route 66 Mother Road. Orașul este cunoscut și pentru numeroasele sale picturi murale, care oferă un plus de culoare și poveste locului.

Pentru cazare, opțiunile includ Route 66 Motel, care oferă camere la prețuri accesibile, dar și hoteluri cunoscute precum Holiday Inn, Hampton Hotel sau Marriott. Barstow McDonalds este mai mult decât un simplu loc pentru fast-food – este o destinație care combină istoria cu modernitatea pe celebrul traseu american.

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