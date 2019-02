Prin ce trece Aurel Moldoveanu după ce a rămas fără permis. „Caut șoferiță”

Aurel Moldoveanu a explicat că a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins conducând cu o viteză peste limita admisă.

„Ideea e că am rămas fără permis. Am încercat să-l obţin în instanţă, dar eu am avut 109 la oră. Am avut şi martor, oamenii din localitate…

Era undeva dincolo de Filipeşti, Bacău. Băieţii care m-au oprit erau într-o maşină neînscripţionată şi mult mult în afara localităţii. Eu asta am încercat să dovedesc. Că am avut în afara localităţii. Şi cum Poliţia are întotdeauna dreptate…

Caut o şoferiţă care să „şoferească” până în Grecia pentru că eu în staff am numai gagici”, a spus Aurel Moldoveanu la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

