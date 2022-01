Andrei Ștefănescu, primele declarații despre sezonul 2 „Prețul cel bun”

„Începem sezonul 2, un sezon foarte frumos, unul care aduce mici schimbări. Eu spun că este un sezon mai dinamic, pentru că ușor, ușor ne-am intrat cu toții în mână. Până și publicul, cei care vin în emisiune, toți știu deja știu la ce să se aștepte. Cred că fiecare sezon va fi și mai bun, pentru că avem tot timpul surprize în mânecă. Ne simțim foarte bine la filmări, trăiesc cu Liviu zi și noapte.

Mâncăm împreună, povestim, asta pentru că stăm amândoi în aceeași cameră la platou. Cred că parte din ceea ce oamenii iubesc la mine și la Liviu este că prietenia noastră există și în afara platoului de filmare. Vreau să cred că cei mai câștigați sunt cei de acasă, care ne urmăresc la «Prețul cel bun» și ne trimit mereu mesaje extrem de frumoase”, a declarat Andrei Ștefănescu, prezentatorul show-ului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

4 coprezentatori la „Prețul cel bun”, sezonul 2

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Silvia Uceanu sunt cei patru coprezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, prezentatorii quiz show-ul, în cel de-al doilea sezon Prețul cel bun.

„Trebuie să vă spun că nu îmi vine să cred că după atâția ani de scenă și televiziune, în calitate de dansator profesionist, am avut emoții atât de mari. Pulsul era pe undeva pe la 2.000, iar corpul se cutremura tot! Dar mă bucur mult că am acceptat această propunere, de a fi coprezentator, pentru că am descoperit o echipă minunată, de oameni profesioniști. M-au primit cu brațele deschise și m-au făcut să mă simt ca acasă încă din prima zi. Acest rol este o premieră pentru mine! Prețul cel bun este un show dinamic, cu mult suspans, multe emoții și pentru noi, dar cu siguranță și mai mari pentru concurenți. A, și cu multă voie bună! Dar cu așa prezentatori nici nu avea cum să fie altfel!”, a mărturisit Silvia Uceanu, noul co-host al emisiunii.

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește „Prețul cel bun”, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii valoroase. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, „Prețul cel bun” oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

„Prețul cel bun” (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate. Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan și Ciprian Marica, imagine virală într-o locație de lux. Cum au fost pozați cei doi

Playtech.ro BOMBĂ! Gigi Becali, învins la tribunal! Lovitura dură primită de latifundiar la final de săptămână

Observatornews.ro "De ce dai mă cu pumnii în mine?". Tânăr snopit în parcare de un vecin, după ce şi-a lăsat maşina pe locul lui, în Constanța

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2022. Săgetătorii au multe pe cap, ceea ce nu e deloc o noutate, dar asta e ceea ce poate complica lucrurile

Știrileprotv.ro Cine e tânărul cu BMW care a pierit în mașina strivită de un TIR, pe un drum drept

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Raluca Feher, despre secretele vieții ei de influencer