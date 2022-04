„Am spus mai sus, sunt un copil visător și aventurier, așa că nimic din toate astea nu îmi este străin. Plus că mă omoară banalitatea și plictisul, trebuie să fiu mereu în priză și să caut noi provocări. Iar bucătăria mi-a oferit ce banca nu a putut niciodată – altceva nou în fiecare zi.

Spania a venit la momentul potrivit, când trebuia să vină. Acolo am început să gătesc la modul profi, acolo am avut cel mai frumos job ever, cel de grădinar.

Știi cât de liber te simți când tunzi iarba din grădinile unor proprietăți absolut spectaculoase, ai muzica ta în căști, miroase a proaspăt tot și e liniște?

Te simți king of the world. Spania mi-a dat impulsul de a îndrăzni să devin ceea ce sunt acum”, a povestit Radu pentru Viva!

Mai târziu a ajuns șeful unui restaurant vegetarian. „Pai am pus niște poze pe un site spaniol, găteam niște mizerii, dar făceam poze frumoase, m-a sunat tipa cu restaurantul, ne-am înțeles din prima și asta a fost. Da, era restaurant vegetarian și provocarea era imensă.

Nu, nu-mi plac alegerile oamenilor de a mânca doar carne sau doar legume, însă e decizia lor și o respect, dar cred foarte mult în echilibru.

