De Florian Gheorghe,

Cu SISTEM a susținut concerte memorabile la mari evenimente din Europa și nu numai. Însă nicicând Zoli Toth nu a fost mai fericit decât să anunțe performanța de a concerta, alături de copiii pregătiți de el la percuție, pe una dintre primele scene ale culturii naționale, Ateneul Român. Nu invitați, ci într-un spectacol de sine stătător, ce va avea loc pe 8 decembrie. “Am o muncă extraordinară și elevi talentați, pentru asta trebuie să veniți să vă convingeți. Am trei grupe a câte 12 copii”, ne-a spus Zoli. Puțini sunt cei care știu că artistul chiar a practicat meseria de profesor, cu acte în regulă, după terminarea facultății.

“Am fost angajat la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca. Acolo am predat timp de doi ani și am reușit să câștig, alături de elevii mei, câteva premii întâi la olimpiadele de percuție. Am întrerupt activitatea pentru că intrasem în pâine cu SISTEM și timpul nu îmi mai permitea să fac lucrurile la parametrii maximi, iar salariul era de râsul lumii. Țin minte că salariul meu era de 280 de lei, iar chiria pe care o plăteam pentru o garsonieră în care locuiam era de 320. Efectiv nu-mi permiteam să fiu profesor. Încerc să formez copiii nu doar din punct de vedere muzical, încerc să-i fac să se descopere, să aibă curaj, să improvizeze, să lucreze în echipă, să se respecte împreună ca grup”, ne-a mai spus Zoli.