Ramona Gabor, petrecere de lux de ziua ei de naștere, în Dubai. A împlinit 34 de ani

Monica i-a transmis Ramonei public cât de mult o iubește. A postat o imagine mai veche cu ea pe Instagram și i-a și mulțumit pentru toate momentele petrecute împreună.

„La mulți ani celei mai bune prietene din copilărie, camaradei mele și persoanei care mi-a păstrat toate secretele. Mulțumesc pentru că mă suporți acum și întotdeauna. Ești cea mai bună soră mai mică din lume și sper să obții tot ce îți dorești.

Sunt mândră că ești sora mea! Avem o legătură așa specială! Te iubesc surioara mică și iubită!”, a scris Monica Gabor pe Instagram.

O mulțime de mesaje și de flori a primit Ramona Gabor de la prieteni. S-a lăudat cu buchetele cu sute de trandafirii roșii, cu orhidee. Seara, ea și-a sărbătorit ziua de naștere, a dat o mică petrecere de lux în Dubai.

S-a îmbrăcat foarte elegant, într-o ținută neagră, sexy, așa le-a mulțumit tuturor pentru mesajele pe care i le-au trimis de ziua ei.

„Mulțumesc tuturor celor care și-au răpit din timpul lor și mi-au trimis mesaje. Apreciez fiecare mesaj, urare pe care mi-ați făcut-o și vă trimit toată dragostea mea”, a scris vedeta pe Instagram.

Viața Ramonei Gabor în Dubai

Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră.

Aceasta are multe contracte de imagine cu diverse branduri cunoscute acolo, este fotomodel la multe evenimente. Pentru acest job, Ramona are mare grijă la stilul său de viață, urmează o dietă și face și mult sport. Întotdeauna trebuie să arate perfect în fața aparatului de fotografiat.

Totodată, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Ea și-a dorit să devină expertă în diamante. „Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

Mai nou, Ramona Gabor este antreprenor, are propria afacere. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele. La 10 ani de la plecarea în România a intrat în lumea afacerilor.

