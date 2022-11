„Mama m-a întrebat înainte să fiu cu Ramona de ce nu m-am căsătorit cu ea. Parțial, o învinuiesc pe mama mea de «dezastrul» ăsta”, a declarat Cătălin Cazacu, în cadrul unei emisiuni TV.

La rândul său. Ramona Olaru a povestit despre cum a decurs întâlnirea dintre motociclist și părinții ei, iar blondina a precizat că toată familia a fost încântată de noul partener de viață.

„Sunt ok, are darul ăsta, atunci când se prezintă în fața cuiva să fie cel mai mișto bărbat și toată lumea când pleacă de acolo spune «Doamne ce băiat!»”, a spus asistenta TV.

Ramona Olaru a dezvăluit care este relația cu mama lui Cătălin Cazacu și ce spune fiul ei despre aceasta.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit, ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul”, a mărturisit Ramona Olaru, conform Playtech.ro.

