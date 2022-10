Ramona Olaru este o fire fără inhibiții și mereu spune ceea ce gândește. Prezentă la un eveniment monden, colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil a mărturisit în timpul unui interviu că nu poartă lenjerie intimă. Asistenta TV de la Antena 1 a povestit că a probat mai multe ținute pentru eveniment și a uitat să-și mai ia lenjeria intimă.

„Am intenționat să vin îmbrăcată într-o pijama de la Victorias Secret, dar m-am gândit că era prea colorată și totuși este seară. Am foarte multe, am din toate colecțiile cel puțin o pereche de lenjerie intimă sau o costumație sau o pijama. Nu țin cont de culoare neapărat, dar, ca orice fată, prefer negru sau roșu, e mai sexy și mai de seară.

Să fiu sinceră până la capăt nici nu am pe mine acum. (n.r lenjerie intimă). Crezi că glumesc? Dar nu am! Dar nu pentru că nu am vrut, am uitat, pentru că m-am schimbat și reschimbat cu niște ținute în seara asta, eram nesigură și am rămas cu ce am pe mine. Am zis că asta e ok! Am uitat și am plecat. Feel free! Zboară puiule, zboară!”, a povestit amuzată Ramona Olaru, pentru playtech.ro.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu a venit la eveniment însoțită de iubitul ei, Cătălin Cazacu, ci alături de Diana Munteanu, colega ei de emisiune. Ramona Olaru a explicat de ce nu l-a luat și prezentatorul de la Antena Stars cu ea.

„Cătălin nu avea ce să caute aici, m-am gândit că e doar de fete. Am luat-o pe Diana Munteanu, colega mea de la “Neatza de weekend” și am zis să venim ca fetele să vedem ce se mai poartă în materie de lenjerie intimă sexy. El nu trebuie să o vadă, o văd eu, o iau și îi fac surpriză. Îmi fac provizii de lenjerie intimă, sunt fan acest brand”, a povestit ea pentru sursa mai sus menționată.

