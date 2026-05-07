Claire Elyse Brosseau, în vârstă de 49 de ani, spune că tulburarea bipolară severă și stresul post-traumatic i-au distrus complet viața, iar de la începutul anului nu a mai fost capabilă să iasă din casă.

Luni, femeia a făcut o excepție și s-a prezentat la Ontario Superior Court of Justice, unde a depus o cerere de urgență pentru a primi acces la moarte asistată medical, deși legislația canadiană nu permite în prezent această procedură în cazul persoanelor a căror singură afecțiune este una psihică.

„Este insuportabil. În fiecare dimineață mă trezesc și nu cred că voi reuși să trec peste zi”, a declarat Claire Elyse Brosseau în fața jurnaliștilor.

Actrița, care de-a lungul carierei a jucat alături de nume precum James Franco și Daniel Stern, susține că starea sa s-a agravat constant în ultimele trei decenii și că trăiește într-o suferință permanentă, fără speranță de ameliorare.

În august 2024, ea și grupul de avocatură Dying with Dignity Canada au lansat o provocare constituțională împotriva legislației privind moartea asistată, argumentând că excluderea bolilor psihice încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale canadienilor.

Dezbatere uriașă în Canada privind moartea asistată

În prezent, legea canadiană permite accesul la moarte asistată doar persoanelor care suferă de afecțiuni medicale grave și incurabile. Extinderea programului pentru pacienții cu boli psihice a fost amânată de mai multe ori de guvern, iar termenul actual expiră în martie 2027.

Michael Fenrick, avocatul lui Claire Elyse Brosseau, a declarat că situația clientei sale este una extraordinară și speră ca instanța să stabilească rapid o dată pentru audierea cererii.

Între timp, subiectul continuă să provoace dispute intense în Canada. Centre for Addiction and Mental Health a transmis recent unui comitet parlamentar că nu există criterii clare prin care medicii psihiatri să poată decide dacă o boală psihică este cu adevărat incurabilă.

De asemenea, medicul Allison Crawford, responsabil al liniei de criză 988 pentru prevenirea suicidului, s-a pronunțat împotriva extinderii programului. Ea a afirmat că nu există dovezi suficiente care să permită diferențierea clară între intențiile suicidare și solicitările pentru moarte asistată.

„Având în vedere suprapunerea semnificativă dintre gândurile suicidare și moartea asistată, cred că persoanele care suferă ar fi ajutate mai bine prin măsuri mai puternice de prevenire a suicidului”, a spus Allison Crawford.

„Fiecare lună de întârziere înseamnă încă o lună de suferință”

Ministrul canadian al Sănătății, Marjorie Michel, a declarat recent că autoritățile așteaptă concluziile comitetului parlamentar înainte de a lua o decizie finală privind extinderea eligibilității pentru moarte asistată.

„Este o decizie importantă. Nu cred că există o decizie bună sau rea. Este o decizie care implică viețile canadienilor”, a spus oficialul.

Până atunci însă, Claire Elyse Brosseau spune că fiecare zi reprezintă o nouă luptă, după cum notează TMZ. Actrița a transmis că întârzierile legislative îi prelungesc doar suferința.

„Vreau să fie clar ce înseamnă aceste amânări pentru mine personal. Fiecare lună de întârziere înseamnă încă o lună de suferință despre care mi se spune că trebuie pur și simplu să o îndur”, a afirmat ea.

