Cei patru bărbați au început să se certe după ce au băut

Patru bărbați, cunoscuți între ei, s-au întâlnit în cursul serii și, sub influența alcoolului, au început să se certe. Disputa verbală s-a transformat rapid într-o altercație violentă și s-au luat la bătaie.

„S-au luat la o încăierare, și de la asta s-a ajuns la ce s-a ajuns. I-a dat direct în față în stradă. Nimeni nu a intervenit, eu am văzut din casă și am ieșit”, a declarat un martor, potrivit Observatornews.ro.

Un bărbat din București și-a înjunghiat prietenul în stradă

În timpul conflictului, unul dintre agresori a scos un cuțit și a înjunghiat victima. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost lăsat într-o baltă de sânge pe asfalt. Deși medicii au intervenit rapid, bărbatul înjunghiat de amicul său a murit la spital din cauza rănilor grave.

Agresorii au fost prinși de polițiști la scurt timp

Unul dintre atacatori a fost reținut imediat la locul faptei, în timp ce ceilalți doi au fugit, dar au fost capturați la scurt timp de polițiști și duși la Secția 16 pentru audieri. În prezent, ancheta este în curs, iar suspecții urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Aceștia riscă pedepse severe cu închisoarea.

Un caz șocant a avut loc în Capitală și în toamna anului trecut, atunci când un bărbat a vrut să omoare la întâmplare un om din București așa că a urmărit un pensionar pe care l-a înjunghiat de 33 de ori. Tragedia s-a produs chiar sub o cameră de supraveghere, iar agresorul a fost rapid identificat și prins.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE