Sebastian Dobrincu este pasionat de programare și software, încă de la 20 de ani, câștigându-și reputația de cel mai tânăr milionar din Sillicon Valley. De asemenea, acesta a fost și jurat la „Imperiul Leilor”, emisiune difuzată la Pro TV.

Sebastian Dobrincu are un sitl de viață disciplinat și face mult sport, pe lângă alimentația sănătoasă pe care o are de mai mulți ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Am o dietă mai simplă, nu sunt așa versat în gastronomie. Lucruri simple: ouă, carne și iaurt. Nu îmi place în fiecare zi să mă gândesc ce să mănânc, și așa îmi e simplu. Am aceeași dietă și luni, și marți, și miercuri. La ocazii speciale mai schimb, dacă ies la restaurant”, a spus Sebastian Dobrincu.

„Nu sunt de acord cu trezitul ăsta de dimineață, adică dacă ai o rutină de somn sfântă, să te culci la șapte în fiecare seară, ok, trezește-te de la cinci, dar dacă tu ai impresia că dormi cinci ore și îți faci bine, te trezești devreme, îți faci viața mai grea. Rutina mea de somn începe cu o seară înainte, când opresc orice informație, calculatoare, televizoare, telefoane, tot.

Mă pun în pat și stau câteva ore liniștit ca să pot să dorm calumea, deci nu am fantezia asta cu trezitul de dimineață. Mă trezesc devreme, mă trezesc pe la 6 – 7 dimineața în fiecare zi, dar nu mă forțez. Atunci se trezește corpul fără alarmă, fără nimic. Cred că e foarte important să ai o disciplină nu doar vizavi de somn, vizavi de orice.”, a spus Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE