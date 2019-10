De Daria Maria Diaconu,

Oana Zăvoranu a publicat un mesaj prin care îşi apără partenerul de viaţă şi spune că totul este o invenţie.

” Trăim vremuri în care răutatea, mizeria, invidia și minciună primează… Spre marea voastră dezamăgire dragostea noastră este reală, pură, profundă și nu poate fi deranjată de poze jalnice pe care puteți să vi le băgați direct în c.. în loc de supozitor, că și așa nu prea aveți „scaune” am auzit…



…Totul este o minciună, nimic nu e ce vor ei să pară că e, că altfel ar muri de foame că șobolanii! Vă asigur, că dacă am vreodată ceva de spus important, o voi face personal…”, a scris Oana Zăvoranu în mediul online.

Oana Zăvoranu, alături de soțul ei, Alex Ashraf

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. În prezent, Oana Zăvoranu este măritată cu Alex Ashraf. Vedeta a mai avut un mariaj cu binecunoscutul cântăreț Pepe.

