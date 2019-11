De Livia Lixandru,

Timp de două săptămâni Rita a stat în comă, iar când s-a trezit, a luat viața de la zero: a învățat din nou să vorbească, să scrie, să învețe și tot ce era necesar.

„Am stat în comă când aveam 10 ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Am stat în comă două săptămâni. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua.

S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am reluat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte.

Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul. Același lucru i s-a întâmplat și Rebecăi, tot la 10 ani. E bine că am trecut peste”, a povestit Rita Mureșan într-o emisiune TV, potrivit Spynews.

