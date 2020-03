De Livia Lixandru,

Problemele de sănătate ale actriței Rona Hartner au adus-o în pragul depresiei, făcând-o chiar să apeleze la gesturi necugetate, ca acela în care a încercat să își ia viața.

„Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea.

Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a declarat Rona Hartner la un post de televiziune, potrivit VIVA!

Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul. Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul.

Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare, a mai povestit Rona Hartner. Actrița a devenit mireasă la 46 de ani, fiind acum soția artistului Herve Camilleri.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Fiica pacientei, căreia medicii i-au spus că „operația a decurs bine”, dar și-a pierdut piciorul: Vrem dreptate

Cum stă România, faţă de Italia sau China, la capacitatea de a răspunde epidemiei de coronavirus

Audiențe mici, dar cote bune la pariuri: România se bate pentru locul 1 la Eurovision tot cu o țară est-europeană

GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2020. Leii au nevoie de preocupări frumoase