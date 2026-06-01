Nouă jucători rămân la Mogoșoaia

Nouă fotbaliști, inclusiv Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, vor rămâne la Mogoșoaia unde vor continua antrenamentele. Meciul următor împotriva Țării Galilor va avea loc pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul „Steaua”, în București.

„Din cauza programului atipic al acestei acțiuni, o parte din lot va rămâne în țară pentru a continua pregătirea. Programul echipei naționale din această lună a fost unul special, tricolorii prezentându-se la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, în funcție de încheierea angajamentelor de la cluburile de proveniență”, a transmis FRF, într-un comunicat, pe 1 iunie.

Ultimii sosiți în cantonamentul de la Mogoșoaia au fost Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, ambii ajungând luni dimineața, 1 iunie. Nouă tricolori vor rămâne la Centrul Național de Fotbal, unde își vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistați de 3 membri ai staff-ului tehnic și medical al echipei naționale, mai anunță FRF.

Astfel, cei nouă jucătorii care rămân la Mogoșoaia sunt: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.

Lotul convocat pentru meciul cu Georgia

Luni seară sunt programate conferința de presă și antrenamentul oficial premergătoare meciului Georgia – România. Lotul pentru meciul cu Georgia:

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 1/0); Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0);

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0); Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0); Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 29/1); Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 9/1); Andrei Coubiș (U Cluj, 1/0); Matei Ilie (CFR Cluj, 0/0); Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0); Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 74/12); Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 38/4); Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 7/0); Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 12/0); Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 53/8); David Matei (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 17/1); Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5); Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1); Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 6/0); Louis Munteanu (DC United | SUA, 4/2); Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

