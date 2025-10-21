„Nu câștig toate bătăliile pe care le duc: uneori cu mine, alteori cu cei din jur și nici măcar nu le aleg. Am renunțat să fac asta. Știți ce fac? Mă bucur, ori când nu e de bucurat, le trăiesc pur și simplu cum vin și uneori mă rog să fie cum e acum, că tare bine e”, a scris Roxana Hulpe în debutul mesajului său.

Momentul emoționant trăit cu fetița ei

Jurnalista de la Pro TV a povestit un moment de sinceritate dureroasă, dar plin de învățăminte, trăit alături de fiica ei. „Azi am pierdut o luptă. Am încercat să ajung repede acasă, nu mi-a ieșit, iar la somn copilul mi-a spus că nu-i place de mine. Așa sec și direct. Am întrebat-o de ce? Iar răspunsul a fost cât se poate de logic și coerent: pentru că melgi toată ziua la selviciu.”

Roxana a mărturisit că a înțeles perfect sentimentele fiicei sale, deși i-au adus un gust amar. „O cred și o înțeleg. Și mie îmi e greu fără ea, dar îmi place și ce fac la muncă. I-am zis și asta, la fel de simplu și direct. Apoi ne-am îmbrățișat. Nu știu nici dacă e bine, nici dacă e foarte rău. M-am bucurat că mi-a zis, înseamnă că am făcut ceva bine. Și cred că e cum trebuie să fie. Și încerc să nu mă învinovățesc mai tare decât o fac deja.”

În încheiere, jurnalista a transmis un mesaj de speranță și echilibru, recunoscând că perfecțiunea nu există, dar dorința de a fi mai bună în fiecare zi rămâne: „Azi nu mi-a ieșit, încerc mai bine mâine.”

Postarea Roxanei Hulpe a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au apreciat sinceritatea și emoția cu care jurnalista a descris una dintre cele mai delicate bătălii ale unei mame moderne, aceea dintre carieră și familie.

„Bucură-te de toate vorbele și momente cu ea, pentru că timpul zboară și azi mâine zboară și ea, pentru o iubire, pentru un vis …Sunt convinsă că a visat frumos.”, a comentat una dintre urmăritoarele Roxanei Hulpe.

„Ești cea mai bună mamă pe care putea să o aibă EA!!! Așa e fiecare mama care are gândul la copilul ei, care face tot ce poate să îi asigure nevoile, care își face timp să vorbească, să se joace. Nu le putem da totul, dar deja le-am dat sufletul și inima noastă! Îmbrățișări!”, a reacționat altcineva.

Roxana Hulpe, căsătorie fericită cu Bogdan Rădulescu

Prezentatoare și reporter la Știrile Pro TV, Roxana Hulpe e căsătorită din anul 2023 cu Bogdan Rădulescu, manager la Untold și Neversea. El și Edy Chereji au înființat festivalurile. În iunie 2022, Bogdan Rădulescu și Roxana Hulpe s-au afișat oficial împreună ca un cuplu.

În februarie 2023, Roxana Hulpe a născut o fetiță perfect sănătoasă. „Zora, fetița răsăritului de nota 10, ne-a făcut cea mai mare bucurie a lumii. A adus soarele odată cu ea, ieri, pe 1 februarie, și ne-a luminat inimile. Dumnezeu ne-a trimis o minune și îi multumim pentru toată dragostea aceasta nespus de mare pe care o simțim eu și soțul meu, dar și familiile noastre și prietenii.

Este minunea care din primele ore ne-a trecut printr-un carusel de emoții atât, atât de intense și e doar începutul. Mi-am dorit doar să vină sănătoasă și le mulțumesc tuturor oamenilor care știu că s-au rugat alături de noi. Le mulțumesc și medicilor cu ajutorul cărora a venit pe lume micuța gălăgioasă și minunată“, a transmis prezentatoarea la momentul respectiv.

