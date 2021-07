Roxana Nemeș, primele declarații după operația suferită. „Nu am vrut să discut despre asta”

„Era o problemă veche, nu am vrut să discut despre asta. Eu aveam problema asta de vreo 3 ani, de când aveam dureri, este vorba despre endometrioză.

Nu am vorbit cu nimeni. Am început să am dureri din ce în ce mai mari și am vorbit cu diverse prietene, am aflat că multe ori au avut, ori au deja.

Este cancerul care nu te omoară, dar ai niște dureri groaznice. M-am trezit și am zis, Doamne, am 32 de ani, de ce să stau să mă chinui?

Sunt ca niște chisturi, am aflat anul trecut când deja aveam dureri groaznice. Mi-a zis doctorul care m-a și operat, dar eu nu am vrut să cred că eu am așa ceva”, a declarat Roxana Nemeș la Antena Stars, citat de Spynews.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit și m-am operat, acum sunt bine, nu mai am dureri, dar trebuie să urmez un tratament câteva luni. Eram neom, a fost groaznic. Am zis stop, nu e ok, de ce stau așa în loc să mă bucur de viață?”, a mai adăugat Roxana.

