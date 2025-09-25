Roxana și Valentin Luca, viața de cuplu după nuntă: „Nu e totul lapte și miere, dar e real și frumos”

– Aveți deja câteva luni de viață în doi, soț și soție. Au existat provocări sau este totul lapte și miere?

Roxana: Ne-am bucurat din plin de acest nou început în calitate de soț și soție. Putem spune că ne-am obișnuit cu ideea că suntem „domnul și doamna Luca” și e tare fain! Nu e totul lapte și miere, dar e real, sincer și frumos.

Valentin: Am simțit mai multă apropiere, mai multă grijă și am avut momente în care ne-am descoperit și mai profund. Au existat și mici provocări, dar le-am privit ca pe ocazii de a ne consolida relația și a deveni o echipă și mai puternică.

– Cum funcționați acum? Roxana, ești implicată în jobul soțului?

Roxana: Da, suntem o echipă și pe plan profesional. Acum sunt implicată alături de Valentin în business și mă bucur sincer că pot contribui activ la ceea ce construim împreună. Mă ocup de partea financiară, dar și de comunicare și dezvoltare. Valentin are o energie creativă fantastică, iar eu vin cu structură, organizare și viziune. Ne completăm. Avem roluri diferite, dar obiective comune. Așa funcționăm cel mai bine: în tandem, cu susținere reciprocă și multă încredere.

– Lucrați și la un moștenitor al familiei?

Roxana: Valentin își dorește mult o fetiță și asta pentru că este topit după nepoțica noastră, Rebeca. Deci răspunsul este DA, ne dorim, cu siguranță, dar lăsăm lucrurile să vină firesc. Ne bucurăm de fiecare etapă a vieții în doi și prețuim liniștea, echilibrul și timpul pe care îl petrecem împreună. Un copil este o binecuvântare, iar atunci când va veni, îl vom primi cu inimile deschise și cu multă recunoștință.

– Cum arată o zi obișnuită în viața familiei Luca?

Valentin: Nicio zi nu seamănă cu alta, dar avem câteva obiceiuri: micul-dejun și cafeaua de dimineață împreună, un pic de organizare, multe mesaje și telefoane legate de proiecte, evenimente, cărți, filmări. Iar seara, uneori ne prinde oboseala, alteori inspirația. Ce mai pot spune sigur: suntem mereu pe drum, dar mereu unul lângă altul.

– Valentin, dacă ar fi să alegi un singur ingredient dintr-un cocteil care să o caracterizeze pe Roxana, care ar fi acesta?

Valentin: Probabil… prosecco. Pentru că e elegant, efervescent și te cucerește discret, dar sigur. Roxana are acea energie care luminează. E fină, puternică și adaugă acel „ceva” oricărui moment. Fix ca prosecco-ul într-un mix.

– Roxana, ce a fost cel mai greu: să ieși din zona de TV, momentan, sau să faci față programului soțului tău?

Roxana: Să ies din televiziune a fost greu pentru că acolo mă simțeam „acasă” profesional. În schimb, programul lui Valentin e intens, dar îl înțeleg, îl admir și îl susțin. Totuși, cel mai greu a fost să găsesc un nou sens pentru mine, în ritmul nostru de acum. Încă îl construiesc.

– La voi acasă cine cântă: cocoșul sau găina?

Roxana: Mai cântă Vali la pian, din când în când. Avem două microfoane și le împărțim. Uneori cântăm în duet, alteori improvizăm versurile, dar mereu ținem concertul împreună. Râdem, glumim, dar adevărul e că la noi cântă cine are tonul potrivit pentru ziua respectivă.

– Ce planuri de viitor aveți? Unde mergeți de Sărbători și de Revelion?

Roxana: Avem multe idei în lucru, atât pe plan personal, cât și profesional. Deocamdată nu avem un plan clar pentru sărbători, dar știm sigur că de Crăciun ne dorim timp cu familia, liniște și mâncare bună.

Valentin: Cât despre Revelion… încă analizăm opțiunile. Anul trecut am decis spontan să plecăm în Sicilia și a fost unul dintre cele mai frumoase Revelioane. Poate repetăm experiența cu o nouă destinație sau poate rămânem acasă. Vedem ce simțim atunci, mai aproape.